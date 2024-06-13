Летом одной из главных проблем является защита кожи от солнечных лучей. Как не обгореть в отпуске, как ухаживать за кожей, и какой крем в этом "помощник", рассказала NewsInfo. Ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.
Чтобы защитить кожу от солнца, нужно использовать средства SPF не менее 50.
"Даже если вы загорели, все равно используйте SPF 50+. Его нужно выбирать по типу кожи — для жирной или для сухой. Есть SPF с механическими и химическими факторами защиты. Первый считается эффективнее", — рассказала Егорова.
Однако SPF с механическими факторами защиты оставляет на коже белые следы. Если вам нужно выйти на какую-то торжественную встречу, лучше выбрать средство с химическими факторами защиты.
Дерматолог добавила, что если кожа уже обгорела, мазаться SPF уже нет смысла. Лучше закрывать обгоревшие участки от солнца и увлажнять кожу.
Что касается родинок, на солнце их лучше не показывать.
"Если какая-то родинка вызывает сомнение, лучше сходить к доктору и проконсультироваться. А лучше мазать все тело SPF. На родинки не должен попадать солнечный свет. Есть специальные стики, как помада, можно воспользоваться ими. Если же какая-то родинка вызывает у вас особое опасение, ее стоит заклеить круглым пластырем", — объяснила врач.
По ее словам, большие родинки нужно показывать врачам и при отсутствии противопоказаний, удалять. Особенно если они находятся на открытых участках тела или на участках, которые подвергаются постоянному трению.
Фото: unsplash.com/Tomas Salas tomasalas (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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