Вооруженные силы Украины нанесли удары по Новой Каховке. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.



Он уточнил, что украинские террористы хаотично стреляли из тяжелого миномета.

"В результате были разрушены пустующие гаражи в одном из районов города", — написал он.

Сальдо уточнил, что погибших и пострадавших при обстреле нет.



Губернатор также сообщил, что прибывшие на место сотрудники МЧС быстро среагировали и устранили возгорание на месте прилёта.

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License).