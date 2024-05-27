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Сальдо: ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из миномета
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:47

Сальдо: ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из миномета

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Новой Каховке. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что украинские террористы хаотично стреляли из тяжелого миномета.

"В результате были разрушены пустующие гаражи в одном из районов города", — написал он.

Сальдо уточнил, что погибших и пострадавших при обстреле нет.


Губернатор также сообщил, что прибывшие на место сотрудники МЧС быстро среагировали и устранили возгорание на месте прилёта.

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License).

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