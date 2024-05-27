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Силуанов предлагает найти альтернативы расчетам картой
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:37

Силуанов предлагает найти альтернативы расчетам картой "Мир" в Узбекистане

Проблемы с платежами по карте "Мир" появились на территории Узбекистана. Об этом сообщили в эфире "Известий".

"Нужно искать альтернативы по типу платежей с использованием QR-кодов", — считает министр финансов России Антон Силуанов.

Проблемы с картами "Мир" появились еще в 2022 году.

"Мы ранее говорили о возможных альтернативных системах расчетов с использованием QR-кодов, тех систем, которые есть в других странах, без использования карт "Мир", — отметил министр.

По его словам, это санкционная тема, которая создает определенные риски для банков Узбекистана. Однако выходы стоит искать.

Фото: commons. wikimedia.org/Guidecity (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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