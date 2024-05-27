Проблемы с платежами по карте "Мир" появились на территории Узбекистана. Об этом сообщили в эфире "Известий".
"Нужно искать альтернативы по типу платежей с использованием QR-кодов", — считает министр финансов России Антон Силуанов.
Проблемы с картами "Мир" появились еще в 2022 году.
"Мы ранее говорили о возможных альтернативных системах расчетов с использованием QR-кодов, тех систем, которые есть в других странах, без использования карт "Мир", — отметил министр.
По его словам, это санкционная тема, которая создает определенные риски для банков Узбекистана. Однако выходы стоит искать.
Фото: commons. wikimedia.org/Guidecity (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
Премьер Испании Санчес и президент Украины Зеленский подписали соглашение о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель правительства Испании Педро Санчес подписали соглашение о безопасности.
Военный эксперт Подопригора: Китай поставил перед собой задачу присоединить Тайвань
Эксперт Подопригора заявил, что оружие, которое будет поставлено на Тайвань, может быть не самым новым, оно все равно будет важным символом поддержки со стороны США.
Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца
15-летняя Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, отказалась от фамилии отца.