В Одессе англоязычный наемник украинской армии избил местного мужчину и угрожал ему оружием, пишет "Страна.ua".



Наемник решил подраться с одесситом после того, как из его табельного оружия выпал магазин.



Мужчина был одет в военную форму, в когда он избивал лежащего на полу местного, высказывался на английском языке.

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