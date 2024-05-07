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Наемник ВСУ побил одессита и угрожал ему оружием
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 19:15

Наемник ВСУ побил одессита и угрожал ему оружием

В Одессе англоязычный наемник украинской армии избил местного мужчину и угрожал ему оружием, пишет "Страна.ua".

Наемник решил подраться с одесситом после того, как из его табельного оружия выпал магазин.

Мужчина был одет в военную форму, в когда он избивал лежащего на полу местного, высказывался на английском языке.

Фото: commons.wikimedia.org/Neovitaha777 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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