Мордовия и Республика Беларусь расширяют промышленную и технологическую кооперацию. В ходе рабочего визита главы региона Артема Здунова в Минск стороны наметили пути партнерства в фармацевтике, светотехнике и производстве бытовой техники. На данный момент белорусское направление занимает 15 процентов в структуре экспорта мордовских товаров. Более 60 местных предприятий уже поддерживают деловые связи с белорусскими коллегами, развивая дилерские и производственные каналы.

Фармацевтический вектор развития

Ключевой темой переговоров с замминистра здравоохранения Беларуси Александром Старовойтовым стало обеспечение высокотехнологичными лекарственными средствами. Мордовия планирует поставлять препараты, включенные в категории жизненно важных и не имеющие аналогов в республике, через возможности компании "Промомед".

Особое внимание уделено локализации полного производственного цикла на базе мощностей предприятия "Белмедпрепараты". Кроме того, регионы запускают образовательную инициативу под названием "Начни с себя", в рамках которой будут проводиться обучающие семинары для медицинского сообщества Беларуси по современным методикам борьбы с сахарным диабетом.

"Формирование таких горизонтальных связей между регионами России и Беларуси критически важно для обеспечения технологического суверенитета наших стран. Мордовия демонстрирует системный подход, когда бизнес-инициативы подкрепляются социальной составляющей в виде обмена опытом в сфере медицины. Подобная модель сотрудничества позволяет не просто торговать товарами, но создавать добавленную стоимость внутри наших экономик. Это закладывает фундамент для долгосрочной стабильности и взаимного развития инфраструктурных проектов". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Промышленная кооперация и технологии

Вопросы развития светотехнической отрасли стали предметом дискуссий с руководством Брестского электролампового завода. Традиционный партнер мордовских производителей, саранский НИИИС имени Лодыгина, намерен углубить технологическое взаимодействие в части создания новых источников света.

Аналогичные процессы затрагивают сферу бытовой техники, где ключевым контрагентом выступает завод "Атлант". Ранее подписанные соглашения между научно-исследовательскими институтами и производственными площадками подчеркивают стремление сторон к обмену инженерными компетенциями и интеграции в производственные цепочки друг друга.

Масштабирование экономических связей

Торговое взаимодействие между регионами имеет долгую историю: Мордовия активно закупает в Беларуси сельскохозяйственную, строительную и дорожную технику. Статистка показывает, что республика удерживает позиции второго по значимости экспортного партнера для мордовского бизнеса.

Развитие кооперации опирается на базу, заложенную в ходе прошлогодней бизнес-миссии. Тогда были оформлены прямые партнерства, включая взаимодействие между Технопарком Мордовии и Национальным центром интеллектуальной собственности Беларуси, что открывает новые возможности для стартапов и инновационных разработок в обоих регионах.