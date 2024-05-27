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Минсельхоз: клубника подешевеет в июне
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:53

Минсельхоз: клубника подешевеет в июне

Перепады цен на клубнику не критичны, однако ягода станет дешевле в основной сезон, то есть в июне, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Майские заморозки в нашей стране ударили по клубнике и черной смородине, это, конечно, может сказаться на их цене и объемы поставок, пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов.

"Основной сезон клубники будет в июне. Цены скорректируются", — ответила Лут на вопрос о перепадах цен на клубнику.

По ее словам, клубника является ассортиментной продукцией, и в данной ситуации ничего критичного нет.

Фото: pixabay.com/goranmx (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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