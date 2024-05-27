Дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук Денис Заславский высказал свое мнение по поводу лечения сифилиса.



По его словам, это заболевание скорее всего никогда не смогут победить.

"Возбудитель сифилиса — трепонема. Это микроорганизм с маленьким геномом, который не способен к перестройке. Она может выживать и адаптироваться к изменениям в организме человека", — приводит слова доктора портал "Газета.ру".

Кстати, в настоящее время есть методы диагностики, такие как трепонемные тесты, которые показывают наличие сифилиса с высокой точностью даже на ранних стадиях.

В последние годы присутствует рост заболеваемости поздними формами. Это может происходить в связи с пандемией COVID-19.



Добавим, что история лечения этого венерического заболевания, которая длится уже много веков, ртутью, сальварсаном и пенициллином доказала, что заболеваемость не исчезает и не вылечивается. Заславский считает сифилис тенью, следующей за слабостью человека.

Фото: commons.wikimedia.org/Фотография ВМС США, сделанная специалистом по массовым коммуникациям 3-го класса Джейком Беренгером.