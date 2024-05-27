Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 88,6852
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.05.2024 : 96,3034
Дерматолог Заславский считает, что сифилис невозможно будет победить
  1. Главная
  2. Общество
  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:31

Дерматолог Заславский считает, что сифилис невозможно будет победить

Дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, доктор медицинских наук Денис Заславский высказал свое мнение по поводу лечения сифилиса.

По его словам, это заболевание скорее всего никогда не смогут победить.

"Возбудитель сифилиса — трепонема. Это микроорганизм с маленьким геномом, который не способен к перестройке. Она может выживать и адаптироваться к изменениям в организме человека", — приводит слова доктора портал "Газета.ру".

Кстати, в настоящее время есть методы диагностики, такие как трепонемные тесты, которые показывают наличие сифилиса с высокой точностью даже на ранних стадиях.

В последние годы присутствует рост заболеваемости поздними формами. Это может происходить в связи с пандемией COVID-19.

Добавим, что история лечения этого венерического заболевания, которая длится уже много веков, ртутью, сальварсаном и пенициллином доказала, что заболеваемость не исчезает и не вылечивается. Заславский считает сифилис тенью, следующей за слабостью человека.

Фото: commons.wikimedia.org/Фотография ВМС США, сделанная специалистом по массовым коммуникациям 3-го класса Джейком Беренгером.

Мир

Премьер Испании Санчес и президент Украины Зеленский подписали соглашение о безопасности

Премьер Испании Санчес и президент Украины Зеленский подписали соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель правительства Испании Педро Санчес подписали соглашение о безопасности.

Читать полностью
Силуанов предлагает найти альтернативы расчетам картой

Силуанов предлагает найти альтернативы расчетам картой "Мир" в Узбекистане

В Узбекистане появились проблемы с работой картой "Мир".

Читать полностью

Общество

Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца

Daily Mail: Дочь Питта и Джоли отказалась от фамилии отца

15-летняя Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, отказалась от фамилии отца.

Читать полностью
Минсельхоз: клубника подешевеет в июне

Минсельхоз: клубника подешевеет в июне

Цены на клубнику упадут в основной сезон.

Читать полностью

Новости