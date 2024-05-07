Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о сложении полномочий правительства страны. Произошло это 7 мая в связи с тем, что вновь избрали президента страны.

Отметим, что распоряжение он должен был подписать после инаугурации президента.

Во главе с Михаилом Мишустиным правительство проработало свыше 4 лет.

Однако члены кабинета будут выполнять обязанности до того, как будет сформирован новый состав правительства России.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).