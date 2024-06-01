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Японский миллиардер Маэдзава отменил частную миссию по облету Луны
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:14

Японский миллиардер Маэдзава отменил частную миссию по облету Луны

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава принял решение отметить миссию dearMoon, которая должна была стать первым частным полетом вокруг Луны на корабле SpaceX Starship. В миссии, анонсированной в 2018 году, планировалось участие знаменитостей со всего мира, а запуск был назначен на конец 2023 года.

Однако из-за отсутствия четкого графика и нежелания доставлять неудобства экипажу, Маэдзава принял решение об отмене. Он выразил благодарность всем поддержавшим проект и извинился за его итоги, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/ArtemSukhanov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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