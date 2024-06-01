Японский миллиардер Юсаку Маэдзава принял решение отметить миссию dearMoon, которая должна была стать первым частным полетом вокруг Луны на корабле SpaceX Starship. В миссии, анонсированной в 2018 году, планировалось участие знаменитостей со всего мира, а запуск был назначен на конец 2023 года.

Однако из-за отсутствия четкого графика и нежелания доставлять неудобства экипажу, Маэдзава принял решение об отмене. Он выразил благодарность всем поддержавшим проект и извинился за его итоги, сообщает Газета.Ру.

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