Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объявил, что Россия в сотрудничестве с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года. Он также упомянул, что Россия готова сотрудничать с другими странами, включая США, в строительстве Российской орбитальной станции.

Дополнительно, Борисов сообщил о разработке ядерной энергетической установки, предназначенной для питания будущей научной лунной станции в сотрудничестве с Китаем, которая будет отправлена на Луну в период 2033–2035 годов, сообщает Газета.Ру.

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