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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:39

Глава "Роскосмоса" Борисов сообщил, что Россия и Китай начнут экспансию Луны после 2036 года

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объявил, что Россия в сотрудничестве с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года. Он также упомянул, что Россия готова сотрудничать с другими странами, включая США, в строительстве Российской орбитальной станции.

Дополнительно, Борисов сообщил о разработке ядерной энергетической установки, предназначенной для питания будущей научной лунной станции в сотрудничестве с Китаем, которая будет отправлена на Луну в период 2033–2035 годов, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Tomascastelazo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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