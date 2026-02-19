Луна оказалась не такой "тихой": новая карта выявила тысячи молодых хребтов

Луна, которую долго считали геологически "тихой", вновь заставила учёных пересмотреть взгляды на её активность. Новая карта показала, что поверхность спутника пересекают сотни ранее не зафиксированных хребтов. Эти структуры указывают на сравнительно недавние тектонические процессы и возможные источники лунных толчков. Об этом сообщает Naftemporiki. gr.

Новая карта лунных морей

Специалисты Смитсоновского института в Вашингтоне впервые системно нанесли на карту хребты, протянувшиеся по так называемым лунным морям — обширным тёмным равнинам, заметным даже с Земли. Несмотря на название, воды там нет: эти низменности сформировались миллиарды лет назад, когда лава заполнила гигантские ударные бассейны после столкновений с метеоритами.

Анализ показал, что многие из выявленных структур относительно молоды по лунным меркам. Средний возраст хребтов оценивается примерно в 124 миллиона лет — это лишь малая часть от более чем четырёхмиллиардной истории спутника. Команда обнаружила свыше 1100 новых гребней на видимой стороне Луны, доведя их общее число до более чем 2600.

"Эта работа помогает нам получить полную глобальную картину недавней лунной тектонической активности, что приведёт к лучшему пониманию её внутренней части, термической и сейсмической истории, а также вероятности будущих землетрясений", — сказал постдокторант-геолог Коул Найпевер из Центра исследований Земли и планет при Музее авиации и космоса Смитсоновского института.

Связь с лунными "утёсами"

Учёные сопоставили новые данные с уже известными образованиями — лобулярными рифтовыми утёсами, которые ранее фиксировались в нагорьях. Эти изогнутые холмы формируются из-за сжатия лунной коры и считаются следствием постепенного охлаждения и уменьшения Луны. По оценкам исследователей, подобные структуры возникали в течение последнего миллиарда лет.

Выяснилось, что обнаруженные хребты формируются теми же тектоническими процессами. Более того, в ряде случаев утёсы могут эволюционировать в протяжённые гребни в пределах лунных морей. Это указывает на то, что процессы внутреннего сжатия затрагивают значительно большие площади, чем предполагалось ранее.

"С момента миссий "Аполлон" мы знаем о наличии лобоидных скал в лунных нагорьях, но это первый случай, когда зафиксировано обширное присутствие подобных образований в лунных морях", — сказал Найпевер.

Риски для будущих миссий

Луна давно известна своими "лунотрясениями", которые могут быть вызваны гравитационным воздействием Земли, ударами метеороидов или внутренними процессами. Новая карта указывает на дополнительные потенциальные источники сейсмической активности. Это особенно важно на фоне активной подготовки пилотируемых миссий и планов по созданию постоянных баз.

США, Китай, Россия и частные компании рассматривают различные участки поверхности для посадок и строительства инфраструктуры. По мнению исследователей, при выборе площадок необходимо учитывать распределение хребтов и возможную тектоническую активность, чтобы минимизировать риски для экипажей и оборудования.

"Лучшее понимание лунной тектоники и сейсмической активности напрямую поможет безопасности и научному успеху этих и будущих миссий", — сказал Найпевер.

Полученные результаты дополняют более ранние выводы NASA и Смитсоновского института о том, что Луна постепенно сжимается по мере утраты внутреннего тепла, а её поверхность "морщится" под действием тектонических сил. Новая карта показывает, что этот процесс продолжается и сегодня, а значит, естественный спутник Земли остаётся динамичным телом. Для будущих экспедиций это не только научный интерес, но и фактор стратегического планирования.