Земные черви спасают колонистов: секретная добавка превратила лунный песок в живую почву

В холодном зале лаборатории Техасского университета, где воздух пропитан запахом влажной земли и озона от ламп, исследователи наконец увидели первые ростки. Нут, этот непритязательный бобовый, пробился сквозь серую пыль, имитирующую лунный реголит. Проблема питания астронавтов на Луне висит дамокловым мечом над программой "Артемида" — отправить людей на месяцы, не таща тонны консервов с Земли, кажется задачей из фантастики.

Команда добавила биогумус от дождевых червей и арбускулярные микоризные грибы, превратив стерильный порошок в подобие почвы. Результаты в Scientific Reports поражают: растения не только выжили, но и снизили накопление тяжелых металлов. Это не просто эксперимент — шаг к самодостаточным базам на Луне.

"Лунный реголит — как космический песок без жизни, но с симбиозом грибов и органикой он превращается в ресурс. Это открытие ускорит колонизацию Луны, сделав ее не транзитной станцией, а домом с огородом." эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Что скрывает лунный реголит

Лунный реголит — это не почва, а измельченный базальт и анортозит, облученный космическими лучами и метеоритами. Частицы размером с муку не держат воду, лишены азота и углерода, а тяжелые металлы вроде титана и алюминия делают его токсичным для земных растений. Исследователи из Техаса взяли аналог от Exolith Labs, точно копирующий образцы "Аполлона". Представьте сферу без воздуха: реголит — вакуумный пылесос для семян, высасывающий влагу мгновенно.

Но наука находит лазейки. Как детектив, исключающий ложные следы, команда отфильтровала мифы: нет нужды везти тонны земли — грунт Луны сам по себе ресурс, если его "оживить".

Трансформация грунта: биогумус и грибы

Ключ — биогумус, вермикомпост от червей, насыщенный гумусом и микроэлементами. Добавленный в пропорции 20%, он связал частицы реголита, создав структуру как губка. А арбускулярные микоризные грибы (AMF) инъецировали в семена нута: их гифы проникают в корни, расширяя поглощение фосфора и воды на 30-50%. В симбиозе нут вырос на 25% выше, чем в контроле.

"Грибы — не магия, а эволюционный хак: они превращают лунную пыль в ферму. Через 10 лет это ляжет в основу баз на Луне и Марсе, где астронавты будут есть урожай с местного грунта." эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Грибы еще и барьер: снизили поглощение кадмия и свинца на 40%, прижившись в ризосфере. Будущее? Футурологи видят замкнутые системы: отходы астронавтов — удобрения, урожай — еда.

Результаты и вызовы безопасности

Нут дал урожай, но съедобен ли? Анализ впереди: белок нута (20% сухого веса) идеален для космоса, но металлы требуют тестов. Джессика Аткин, ведущий автор, планирует поколения растений — первое может быть кормом, пятое — пищей. Это как космический детектив, разгадывающий тайны пыли.

Масштаб огромен: база на Луне с 100 м² ферм обеспечит 20% калорий. Скептики? Исключаем: данные воспроизводимы, как в астрономии Атакамы.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Почему именно нут? Устойчив к засухе, богат протеином, корни фиксируют азот.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов и эксперт в области астрономии, аналитик космических исследований Наталья Орлова

