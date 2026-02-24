Загадочные лунотрясения: как древние процессы формируют новую тектонику на Луне

Когда сумерки опускаются на Море Ясности, поверхность нашего спутника кажется застывшим памятником древности. Однако за этой селенитовой безмятежностью скрывается динамика, сопоставимая с медленным сжатием остывающего уголька. Последние данные, полученные в ходе миссии Lunar Reconnaissance Orbiter, перевернули наши представления о "мертвой" геологии. Исследователи обнаружили тысячи молодых тектонических хребтов (Small Mare Ridges, SMR), которые буквально перекраивают карту лунной поверхности. Это не просто морщины времени — это активные шрамы, свидетельствующие о том, что недра Луны все еще генерируют колоссальное напряжение.

Прогуливаясь по серым базальтовым равнинам, будущий колонист может ощутить под ногами вибрацию, которую мы привыкли приписывать исключительно живым планетам. Нанесение на карту более 2600 таких микрохребтов подтверждает: спутник Земли уменьшается в объеме, словно засыхающий плод. Это открытие заставляет пересмотреть безопасность амбициозных программ, ведь каждый такой хребет — это потенциальный эпицентр лунотрясения, способного превратить высокотехнологичный модуль в груду обломков.

"Лунные моря, которые мы привыкли считать статичными базальтовыми слоями, оказались прошиты сетью активных разломов. Малые хребты SMR — это своего рода сейсмические датчики естественного происхождения. Тот факт, что их возраст составляет в среднем 124 миллиона лет, говорит о том, что тектоника Луны находится в своей активной фазе прямо сейчас, в геологическом масштабе времени. Это фундаментально меняет наш подход к выбору площадок для строительства баз". эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Глобальное сжатие: почему Луна не Земля

В отличие от нашей планеты, литосфера которой напоминает треснувшую скорлупу из постоянно движущихся плит, Луна — это мир "одной плиты". Здесь нет субдукции, когда одна кромка заходит под другую, как это описывают крошечные цирконы Земли, подтверждающие начало движения континентов миллиарды лет назад. На Луне всё напряжение аккумулируется внутри единой оболочки. По мере охлаждения внутреннего ядра спутник сжимается, создавая избыточное давление в коре.

Это давление выплескивается на поверхность в виде лопастевидных уступов и тех самых SMR. Если уступы доминируют в высокогорьях, то малые хребты оккупировали лунные моря. Подобные процессы напоминают работу природных ядерных реакторов, где тепловые циклы меняют структуру окружающего вещества. На Луне же остывание становится главным архитектором ландшафта, буквально выдавливая горные породы наружу вдоль линий разломов.

"Мы наблюдаем уникальный физический процесс: тепловая энергия недр превращается в механическое напряжение. Луна — это не мертвый камень, а сжимающаяся пружина. Каждый новый обнаруженный хребет дополняет картину того, как планетарные тела эволюционируют без участия тектоники плит. В этом смысле Луна дает нам модель того, что может происходить с другими каменистыми мирами, например, в системе LHS 1903, где строение планет до сих пор озадачивает ученых". эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Анатомия малых хребтов: 1114 новых целей

Исследование позволило идентифицировать 1114 ранее неизвестных сегментов хребтов, что увеличило их общее число до 2634. Эти образования невелики в высоту, но их протяженность указывает на системный характер сжатия. Ученые установили, что средний возраст этих структур составляет около 124 миллионов лет. Это делает их "младенцами" по сравнению с древними кратерами. Такая геологическая молодость означает, что процессы формирования продолжаются.

Интересно, что многие SMR функционально связаны с высокогорными уступами. Они часто перетекают из одной формы в другую, демонстрируя единство сил, действующих в коре. Подобная взаимосвязь систем напоминает то, как в космосе органическая химия находит лазейки для развития жизни в самых холодных облаках — здесь же физика сжатия находит путь через любые типы рельефа.

Сейсмические риски для миссий будущего

Проблема не ограничивается чистой наукой. Обнаруженные хребты — это места разломов, где блоки коры надвигаются друг на друга. Любое движение в таких зонах провоцирует лунотрясения. В условиях отсутствия атмосферы и высокой плотности реголита сейсмические волны распространяются на огромные расстояния, не затухая часами. Это создает реальную угрозу для инфраструктуры грядущих миссий, таких как "Артемида".

Пока возвращение людей на Луну вызывает споры из-за высоких финансовых рисков, сейсмическая карта добавляет новый уровень сложности. Астронавты могут столкнуться с неожиданными деформациями поверхности прямо под опорами посадочных модулей. Безопасность пилотируемых полетов теперь напрямую зависит от точности нашей "карты рисков", где каждый малый хребет — это предупреждающий знак. Сравнить это можно с тем, как черная дыра усиливает выброс энергии спустя годы после события — Луна также способна выдать накопленное напряжение в любой момент.

"Анализ малых хребтов позволяет нам не только реконструировать прошлое Луны, но и моделировать её будущее. Мы видим прямую корреляцию между тектоническими структурами и данными сейсмометров, оставленных миссиями "Аполлон". Это значит, что любая долгосрочная лунная станция должна проектироваться с учетом сейсмоустойчивости, аналогично зданиям в наиболее опасных регионах Земли". эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Вызов для Артемиды Удастся ли инженерам создать купола, способные выдержать многочасовые лунотрясения без разрушения герметичности? Риск внезапного разрыва реголита под станцией становится одной из главных инженерных задач десятилетия.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Насколько сильно уменьшилась Луна? За последние несколько сотен миллионов лет окружность Луны сократилась примерно на 45-50 метров. Это немного в масштабах планеты, но достаточно для создания глобального тектонического напряжения.

Чем лунотрясения опаснее земных? Из-за сухой и жесткой структуры коры Луны вибрации от толчка не гасятся, как на Земле (где помогает влага в почве). Тряска может продолжаться до часа и более, вызывая усталость материалов конструкций.

Можно ли предсказать следующее лунотрясение? На данный момент — нет. Мы лишь можем указать зоны с максимальной вероятностью активности, которыми и являются обнаруженные хребты SMR.

