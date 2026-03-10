Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Спутник Земли Луна
Спутник Земли Луна
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 16:06

Загадочная сторона Луны открыла свои тайны: миссия изменила наше понимание спутника

В душном зале Шанхайского института технической физики, где воздух пропитан запахом озона от работающих приборов, китайские ученые наконец-то приоткрыли завесу тайны над обратной стороной Луны. Эта половина спутника, скрытая от прямого взгляда с Земли, всегда манила исследователей своей загадочностью — рельефом, изрытым древними кратерами, и грунтом, хранящим секреты миллиардов лет. Миссия "Чанъэ-6", вернувшая в 2024 году почти два килограмма образцов из гигантского бассейна Южный полюс — Эйткен, стала ключом к разгадке. Диаметр этого кратера — около двух с половиной тысяч километров — делает его крупнейшим на Луне, а его глубины полны подсказок о ранней истории небесного тела.

Проблема изучения обратной стороны крылась в ее невидимости: традиционные методы дистанционного зондирования с орбиты дают лишь размытые тени. Но теперь искусственный интеллект, обученный на спектрах и анализах реголита, нарисовал первую глобальную карту содержания оксидов шести ключевых элементов — железа, титана, алюминия, магния, кальция и кремния. Это не просто линии на бумаге, а портал в геологическое прошлое, подтверждающий теории о магматическом океане, который когда-то заливал всю Луну.

"Миссия 'Чанъэ-6' - это триумф инженерной мысли, ведь доставить образцы с обратной стороны, где нет прямой связи с Землей, потребовало релейных спутников и точных расчетов. Карта оксидов теперь показывает, как мантия Луны неоднородна: видимая сторона богаче базальтами, а обратная — древней корой, бедной железом."

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Миссия "Чанъэ-6": первый урожай с обратной стороны

Представьте Луну как монету с двумя сторонами: видимая — с морями базальта, обратная — бугристая, как кожура апельсина после долгой сушки. Миссия "Чанъэ-6" в мае 2024 года мягко опустилась в бассейне Южный полюс — Эйткен, где бурильная установка извлекла 1935 граммов реголита. Эти образцы, древние как сама Солнечная система, содержат следы удара, сформировавшего кратер четыре миллиарда лет назад. Анализ в лабораториях показал повышенное содержание редких минералов, отличающихся от лунного грунта видимой стороны.

Без этих проб искусственный интеллект оставался слепым. Ученые из Шанхайского института и Университета Тунцзи слили данные с японским спектрометром Кагуя, который в 2000-х сканировал Луну с орбиты. Результат — карта с разрешением, позволяющим различать провинции по оксидам.

Искусственный интеллект расшифровывает спектр

Искусственный интеллект здесь — как детектив, сопоставляющий отпечатки: он учится на отраженном солнечном свете, где длина волны выдает химию грунта. Модель, обученная на тысячах спектров, предсказывает содержание оксидов с точностью до процента. Это преодолело слепоту зондирования: ранее данные с обратной стороны искажались рельефом, как эхо в горах.

Связь с прошлым миссиями, такими как "Аполлон" и "Чанъэ-5", позволила заполнить пробелы. Теперь видно, как титан скапливается в морях, а алюминий доминирует в коровых нагорьях. Это рациональный фильтр: прежде чем фантазировать о пришельцах, наука исключает оптику и атмосферу Земли.

Три лица Луны: различия в составе

Луна делится на три геохимических мира: темные базальтовые равнины видимой стороны, светлая кора highlands и экзотический бассейн Южный полюс — Эйткен, богатый мантийным материалом. Карта подтверждает неравномерное охлаждение магматического океана — густая корка на обратной стороне, тонкая на видимой, где вулканы выплеснули базальт.

"Различия в оксидах — ключ к мантии Луны. Бассейн Южный полюс — Эйткен выбросил глубинный материал, показывая, что мантия беднее железом, чем ожидалось. Это меняет модели эволюции."

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Будущие миссии, вроде планов по добыче гелия-3, опираются на эти данные для выбора полигонов.

Планы на завтра: карты для колонизаторов

Через два десятилетия эти карты станут навигатором для баз: избегать титановых ловушек, копать алюминиевую кору. Как футуролог видит: Луна — не музей, а ресурс для термояда, где реголит спрятано топливо на века, подобно защитникам от астероидов.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Что дала миссия "Чанъэ-6"? 1,9 кг реголита с обратной стороны — первый такой урожай.
  • Как работает карта оксидов? Искусственный интеллект связывает спектры с химией по образцам.
  • Почему обратная сторона отличается? Толстая кора от быстрого охлаждения магмы.
  • Для чего это нужно? Планирование баз и добычи ресурсов, как на Марсе.
Проверено экспертом: астрономия, космические исследования — Алексей Морозов и Наталья Орлова

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Гигантские острова под землёй: открытия, которые меняют наше представление о структуре планеты вчера в 6:36

Недра Земли хранят тайны, о которых мы и не подозревали: откройте для себя подземные острова, укрытые от глаз.

Читать полностью » Исследование древних трапез неандертальцев открывает новые горизонты культурных традиций человечества вчера в 2:33

Удивительные находки из пещер Амуд и Кебара меняют понимание кулинарных традиций неандертальцев и их обычаев.

Читать полностью » Замороженные тайны Алтая: 2000 лет назад татуировки рассказали истории древних кочевников 08.03.2026 в 19:13

Загадка забытой культуры под слоями мерзлоты: татуировки древней женщины изменили представления о прошлом.

Читать полностью » Луна обретает жизнь: впервые на долгожданной спокойной поверхности вырастили нут в лунном грунте 08.03.2026 в 13:31

Исследователи Техасского университета создали новую жизнь на Луне, вырастив нут в агрессивной среде реголита.

Читать полностью » Страшное открытие на Берингом острове: косатки нападали друг на друга в жуткой агрессии 08.03.2026 в 11:10

Научное открытие косаток меняет наше понимание об их агрессии и социальном поведении в океане.

Читать полностью » Космический кий ударил точно в цель: небольшой аппарат изменил вековую орбиту опасного астероида 08.03.2026 в 6:15

Ученые оценили последствия уникального эксперимента по столкновению зонда с небесным телом и обнаружили неожиданное влияние поднятой пыли на траекторию объекта.

Читать полностью » Космический странник 2024 YR4 избежал удара: как новые технологии спасли Луну от катастрофы 08.03.2026 в 5:01

Как человеческие технологии спасли Луну от возможного удара астероида 2024 YR4, угрожая всему миру.

Читать полностью » Миллиарды тонн под ногами астронавтов: новый тип вездеходов превратит реголит в золото 07.03.2026 в 19:50

В ангарах Сиэтла тестируют прототипы тяжелой техники для работы на лунной поверхности, которая сможет обеспечить человечество чистой энергией на тысячи лет вперед.

Читать полностью »

