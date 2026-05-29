Всего 4 часа на разгадку: этот оптический трюк на Луне сводит с ума астрономов

Луна, наше вечное небесное тело, решила подкинуть публике новую загадку. В ночь с 23 на 24 мая 2026 года, когда небо было чистым, а первая четверть лунного диска освещала ночной пейзаж, наблюдатели по всему миру смогли увидеть нечто совершенно необычное. На поверхности спутника Земли возникли гигантские, отчетливо различимые символы — латинские буквы X и V. Эти фигуры, видимые невооруженным глазом всего несколько часов, оказались не посланием внеземных цивилизаций и уж точно не следствием сбоя в аппаратуре. Причина их появления куда более прозаична, но от этого не менее увлекательна: уникальное стечение обстоятельств, связанное с игрой света и тени на рельефе Луны.

"Явление, когда на Луне возникают узнаваемые формы из-за игры света и тени, — это классический пример того, как законы оптики и рельеф планеты могут создавать удивительные визуальные эффекты. Солнце выступает в роли художника, а лунные кратеры и горы — холстом. Важно понимать, что никакого искусственного вмешательства здесь нет." Аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Как это работает: наука за лунными буквами

Каждую ночь Луна предстает перед нами немного в ином свете. Угол, под которым солнечные лучи падают на её поверхность, постоянно меняется. Это влияет на то, как тени ложатся в кратерах, как освещаются горные хребты и долины. Но лишь в редкие моменты эти тени и света выстраиваются в такую причудливую мозаику, что на лунном диске проступают узнаваемые фигуры. В этот раз это были две огромные буквы латинского алфавита, X и V.

С istilah научным языком это явление называется clair-obscur, что происходит от итальянского chiaroscuro. Этот термин из эпохи барокко описывает художественный прием, когда художники использовали резкий контраст между светом и тьмой для создания объема и драматизма. На Луне работает тот же принцип: Солнце — главный художник, а лунный пейзаж — его полотно.

Особую роль играет фаза Луны. В фазе первой четверти, когда наблюдался этот эффект, правая половина видимого диска освещена, а левая погружена в ночную мглу. Максимальный контраст возникает на границе между дневной и ночной сторонами. Именно там солнечный свет, падая под очень низким углом, способен подсветить лишь самые выступающие части рельефа, оставляя остальное в глубокой тени. Именно эти контрастные области и формируют узнаваемые очертания.

Где прячется буква V

Букву V на Луне можно было наблюдать в области между лунными морями Центральный залив и Море Паров. Она расположилась примерно в десяти градусах к северу от лунного экватора. Форма этой буквы возникает благодаря специфическому освещению края кратера Укерт и прилегающих к нему разрушенных участков рельефа.

Эффект возникает потому, что солнечный свет попадает здесь лишь на отдельные возвышенности, в то время как соседние участки остаются в тени. Даже если сначала фигуру трудно заметить среди множества кратеров, стоит один раз её увидеть, и она становится удивительно очевидной. К счастью, для такого наблюдения не нужен мощный телескоп — обычного бинокля будет вполне достаточно, чтобы рассмотреть эту природную "роспись".

Любители астрономии, которые годами пытаются запечатлеть такие моменты, знают, насколько коротким может быть "окно наблюдения". Освещение постоянно меняется, и буквы быстро растворяются в привычном лунном ландшафте. Поэтому каждый такой удачный случай — настоящая удача.

Как найти на Луне букву X

Примерно в 25 градусах южнее лунного экватора формировалась буква X. Её очертания возникают в зоне нескольких древних ударных кратеров. Их рельеф под косым освещением становится особенно выразительным.

В частности, силуэт буквы X образуется на краях кратеров Бланшинус, Ла Кай и Пурбах. В тот конкретный момент лунного цикла свет попадал лишь на отдельные участки их стенок, а все остальное оставалось в глубокой тени. Это временное, но яркое противопоставление света и тьмы и создавало впечатление светящейся буквы X на фоне темного лунного пейзажа.

Важно подчеркнуть: никаких реальных букв на поверхности Луны нет. Это исключительно игра геометрии, освещения и нашего восприятия. Чтобы появился такой эффект, множество факторов должны совпасть с точностью до нескольких часов, что делает такие наблюдения настоящим событием.

Почему мы видим лица в облаках и буквы на Луне

Видеть знакомые образы в случайных узорах — это не ошибка, а особенность нашего мозга. Это явление называется парейдолия: склонность человека ассоциировать случайные визуальные паттерны с осмысленными образами. На Марсе, например, есть "лицо", которое на самом деле лишь рельеф, похожий на человеческое лицо.

Эта способность, вероятно, помогала нашим предкам выживать, позволяя быстро распознавать лица хищников или сородичей даже при плохом освещении. Тот же механизм заставляет нас видеть фигуры в облаках, лица в узорах на обоях и, конечно, узнаваемые символы на Луне.

Символы X и V на Луне — яркий пример парейдолии. Мы находим знакомый паттерн в случайном, казалось бы, расположении лунных объектов. В отличие от других лунных иллюзий, видимых при полной луне, эти символы появляются лишь на короткое время, что и делает их столь желанным объектом для наблюдений.

"Парейдолия — это фундаментальный механизм нашего восприятия. Мозг постоянно ищет закономерности, пытаясь придать смысл хаотичной информации. На Луне, где нет атмосферы, скрывающей детали, и где игра света и тени максимально контрастна, этот механизм работает особенно активно. Мы видим не то, что там есть на самом деле, а то, что наш мозг интерпретирует на основе своего опыта и ожиданий." Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Как часто Луна будет писать нам письма

Этот завораживающий эффект — своего рода космический сигнал — возникает лишь несколько раз в году. Для этого необходимо, чтобы ориентация Луны относительно Солнца и Земли создавала тени под строго определенными углами. Период обращения Луны вокруг Земли составляет около 29,5 суток, поэтому благоприятные даты для наблюдения подобных фигур, как правило, приходятся на каждый второй месяц.

Само явление повторяется регулярно, однако далеко не каждый раз Луна оказывается в нужной позиции над горизонтом в удобное для наблюдателя время. Так что если вы пропустили майское "окно", не стоит отчаиваться. Эти быстротечные лунные фигуры проявляются примерно на четыре часа раз в месяц. При ясном небе и наличии даже простого бинокля у вас наверняка будет еще немало попыток увидеть их своими глазами.

Кстати, возможность увидеть такие эффекты на других небесных телах тоже существует. Например, на космический микроскоп, созданный российскими учеными, позволяет изучать материалы с невероятной точностью, раскрывая их структуру даже на атомарном уровне.

FAQ

Что такое clair-obscur?

Это термин, описывающий явление резкого контраста света и тени, используемый в искусстве и наблюдаемый в оптических явлениях, как на Луне.

Обязательно ли нужен телескоп для наблюдения?

Нет, для наблюдения лунных "X" и "V" достаточно бинокля.

Являются ли эти символы посланием?

Нет, это исключительно естественный оптический эффект, вызванный игрой света и тени на лунном рельефе.

Как часто можно увидеть эти символы?

Эффект возникает несколько раз в год, примерно раз в два месяца, и длится около четырех часов.

Проверено экспертом: Аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

Читайте также