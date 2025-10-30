Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0
Артём Лагутов Опубликована вчера в 23:58

Луна снова треснула от споров: Ким Кардашьян усомнилась, что люди вообще туда летали

Ким Кардашьян снова оказалась в центре внимания — и не из-за моды или бизнеса. В свежем выпуске шоу "Семейство Кардашьян" звезда высказалась по поводу одного из самых обсуждаемых событий XX века — высадки американцев на Луну. Её заявление вызвало бурную реакцию не только среди поклонников, но и в научном сообществе.

Скандальное заявление

Во время откровенной беседы на съёмках Ким призналась, что сомневается в реальности миссии "Аполлон-11". По словам телезвезды, кадры высадки 1969 года могли быть постановкой.

"Я думаю, это подстроено", — заявила Ким Кардашьян.

Речь шла о знаменитом полёте астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которые, по официальным данным NASA, первыми ступили на поверхность Луны. Однако Ким уверена, что всё происходящее перед камерами было инсценировкой.

Разговор с Сарой Полсон

Неожиданное признание Ким прозвучало в диалоге с актрисой Сарой Полсон. Кардашьян попыталась убедить коллегу в своей версии, ссылаясь на фрагменты старых интервью астронавта Базза Олдрина.

"Эта девушка спросила, какой момент был самым страшным, и Олдрин ответил, что 'не было никакого страшного момента', потому что никто никуда не летал", — передала слова журналистки Кардашьян.

Полсон, в свою очередь, восприняла услышанное с любопытством и пообещала изучить присланные Ким материалы.

"Я собираюсь провести расследование по этим статьям", — ответила актриса.

Почему Ким поверила в "лунный заговор"

Интерес Кардашьян к теориям заговора не нов. Она неоднократно говорила, что не доверяет многим официальным версиям исторических событий. В одном из эпизодов шоу она рассказывала, что любит изучать документы и старые хроники, особенно когда речь идёт о миссиях NASA.

Сомнения в подлинности высадки на Луну появились почти сразу после 1969 года. Некоторые скептики утверждали, что съёмки происходили в павильоне, указывая на "неправильные тени" и "развевающийся флаг". Однако большинство экспертов многократно опровергли эти доводы: фото и видео были пересняты с оригиналов, а сам флаг "развевался" из-за складок в ткани и вибраций от установки.

Что говорят специалисты NASA

Представители агентства не раз подчеркивали, что у миссии "Аполлон-11" нет оснований для сомнений. Тысячи людей принимали участие в проекте, включая инженеров, техников и пилотов. Все документы, образцы лунного грунта и телеметрические данные подтверждены и изучены учёными разных стран.

К тому же, с 2009 года орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter сделал снимки мест посадки, где видны следы луноходов и посадочные ступени.

Почему эта тема снова актуальна

Высказывание Ким Кардашьян появилось на фоне возобновившегося интереса к освоению Луны. США, Китай и Индия активно разрабатывают новые программы, а NASA готовится вернуть людей на спутник в рамках миссии "Артемида". На фоне этого скепсис звезды выглядит особенно вызывающе.

Однако подобные сомнения неизменно подогревают интерес публики. Соцсети мгновенно разделились на два лагеря: одни поддержали Ким, другие назвали её слова "безответственными".

Таблица сравнения: "Аполлон-11" и современные миссии

Параметр "Аполлон-11" (1969) "Артемида II" (2026, план)
Экипаж 3 человека 4 человека
Посадка Море Спокойствия Южный полюс Луны
Цель Первая высадка Подготовка к лунной базе
Технологии связи Аналоговые Цифровые и спутниковые
Продолжительность миссии 8 дней около 10 дней

Как реагируют фанаты

После выхода эпизода обсуждения разгорелись в сети. Некоторые фанаты поддержали Ким, заявив, что "всё возможно", другие упрекнули её в распространении дезинформации.

Подобные споры не новы для Кардашьян — каждое её заявление становится вирусным. Многие считают, что она сознательно поднимает такие темы, чтобы удерживать интерес к шоу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: следовать теориям заговора без проверки фактов.

  • Последствие: формирование ложных убеждений и дискредитация науки.

  • Альтернатива: изучать официальные источники, архивы NASA и исторические документы, смотреть оригинальные записи миссии.

А что если Ким права?

Теоретически — если бы миссия действительно оказалась постановкой — это стало бы крупнейшим обманом в истории человечества. Однако современные исследования и фотографии с орбиты полностью исключают такую вероятность.

Скепсис звезды скорее отражает общее недоверие общества к официальным структурам. Особенно в эпоху соцсетей, где каждый может трактовать факты по-своему.

FAQ

Как доказано, что люди были на Луне?
Фотографии, лунный грунт и данные орбитальных миссий подтверждают подлинность высадки.

Почему до сих пор возникают сомнения?
Интернет усиливает распространение мифов, а людям свойственно искать альтернативные объяснения сложным событиям.

Как узнать больше о миссии?
На сайте NASA доступны архивные материалы, видео и отчёты о полётах.

Мифы и правда

Миф: флаг на Луне развевается, значит, был ветер.
Правда: движение вызвано инерцией ткани при установке.

Миф: невозможно передавать видео с Луны.
Правда: сигнал передавался через наземные станции NASA и Австралии.

Миф: тени на снимках расходятся — значит, это студия.
Правда: рельеф Луны неровный, а солнце создаёт разные углы освещения.

Исторический контекст

В 1960-е годы между США и СССР развернулась "лунная гонка". После серии неудач советской программы американцам удалось первыми высадить человека на спутник Земли. Этот момент стал символом научного прорыва и технологического превосходства.

