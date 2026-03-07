Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 19:50

Миллиарды тонн под ногами астронавтов: новый тип вездеходов превратит реголит в золото

Под серым мартовским небом в Сиэтле, где капли дождя стучат по крышам ангаров, а в воздухе висит запах разогретого металла и озона от тестовых стендов, две частные компании Interlune и Astrolab демонстрируют прототипы лунных комбайнов. Эти машины нацелены на гелий-3 — изотоп, спрятанный в реголите спутника, который обещает стать топливом для термоядерных реакторов. Пока NASA прокладывает пути, частники рвутся вперед, превращая лунную пыль в энергетический джекпот.

Гелий-3 на Земле — редкость, цена грамма взлетает до тысяч долларов, но на Луне его миллиарды тонн, осажденные солнечным ветром за миллиарды лет. Interlune планирует парк электрических роверров, а Astrolab добавляет модульность FLEX Rover. Это не фантазия: реальные тесты, партнерства и видение устойчивой добычи, где Луна становится заправкой для человечества.

"Добыча гелия-3 на Луне — это не просто бизнес, а ключ к термоядерной эре. Реголит содержит до 10 частей на миллиард этого изотопа, и электрические комбайны Interlune с FLEX от Astrolab сделают процесс масштабируемым, как конвейер на заводе Детройта".

Эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Гелий-3: лунное золото для термояда

Представьте реголит Луны как гигантский ковш с примесями: 40% кислорода, 20% кремния, и вкрапления гелия-3 — топлива для дейтериево-гелиевого синтеза, где энергия в миллионы раз эффективнее урана. Солнечный ветер накачал поверхность изотопом за эпохи, без атмосферы-разбавителя. Interlune оценивает запасы в 1 млн тонн — хватит на 10 000 лет глобального энергопотребления.

Наука давно дразнит: прототипы ITER и NIF показывают, что гелий-3 минимизирует нейтроны, делая реакторы чище. Но логистика — вызов: нагрев реголита до 600°C высвобождает газ. Комбайны Interlune решают это вакуумными сепараторами, как промышленные центрифуги, только на лунном холоде минус 130°C.

Скептики морщат нос: "Слишком далеко". Но космическая экономика уже здесь — Starship снижает стоимость запуска до $10/кг, делая проект рентабельным через 5-7 лет.

Электрический парк комбайнов Interlune

Interlune строит флот: FLEX Rover Astrolab как шасси, под ним — экскаватор с нагревателями. Представьте рой пылесосов на стероидах: каждый извлекает 100 кг реголита в час, сепарирует гелий-3, сжигает отходы для энергии. Роб Мейерсон, экс-вице NASA, обещает парк из 100 машин — как рудник в Австралии, только орбитальный.

Энергия от солнечных панелей и RTG, устойчивость к реголитной абразии — тесты в "лунных" боксах с симулянтами. Это не разовая вылазка: автоматизация позволит круглосуточную добычу, возвращая гелий капсулами на Землю или для лунных баз.

Модульный FLEX Rover: универсал Луны

Astrolab's FLEX — швейцарский нож Луны: 1 тонна, скорость 10 км/ч, модули для добычи, науки или такси для астронавтов. Джарет Мэтьюз подчеркивает: "Один ровер — три миссии". Подвеска адаптируется к кратерам, ИИ планирует маршруты, избегая теней.

"FLEX Rover с модулями Interlune открывает эру коммерческой селенологии. Универсальность позволит NASA и частникам делить платформу, ускоряя лунную колонизацию втрое".

Эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Экскаватор под днищем — хит: ровер едет, роет, грузит. Тесты в Аризоне имитируют низкую гравитацию. Гибкость ключева для Артемиды.

Частный сектор меняет правила игры

От Apollo к SpaceX: частники берут эстафету. Interlune-Astrolab — модель, где NASA клиент №1. Через 10 лет Луна — хаб: гелий-3 для Земли, вода для Марса. Масштаб огромен, риски — в пыли и радиации, но ROI манит.

Будущее: фабрики на Луне, экспорт в орбитальные станции.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько гелия-3 на Луне? Миллионы тонн, 10-20 ppb в реголите.
  • Когда первая добыча? Тесты 2027, миссия 2029.
  • Стоимость? $2-3 млрд на запуск парка, окупаемость за 5 лет.
  • Риски? Пыль, энергия, но модульность минимизирует.
Проверено экспертом: достоверность данных по гелию-3, технологиям роверров и партнерствам — эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

