Взрыв сверхновой в Малом Магеллановом Облаке
© nasa.gov by NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) and J. Green (University of Colorado, Boulder) is licensed under public domain
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 17:30

Гигантское столкновение было неизбежно: почему Тейя и Земля не могли не встретиться

Состав лунных пород доказывает формирование Тейи ближе к Солнцу, чем Земли — Кляйне

Луна давно привлекает внимание учёных, но главная загадка её появления остаётся темой споров. Согласно наиболее признанной гипотезе, спутник возник после колоссального столкновения молодой Земли с протопланетой Тейей. Недавнее исследование, выполненное международной группой учёных, позволило уточнить происхождение вещества, из которого была сформирована Тейя. Анализ изотопов железа в лунных и земных породах показал: материал Тейи, скорее всего, родом из более внутренних областей Солнечной системы.

Изотопы как следы происхождения планет

Учёные изучили изотопный состав железа в образцах, полученных в ходе миссий "Аполлон", а также в земных породах и метеоритах. Изотопы позволяют понять, где именно в ранней Солнечной системе формировались различные тела, поскольку их распределение зависело от удалённости от Солнца.

"Состав тела хранит всю историю его формирования, включая место его происхождения", — сказал соавтор исследования Торстен Кляйне.

Выяснилось, что Земля и Луна практически неразличимы по соотношениям изотопов железа, что согласуется с предыдущими исследованиями хрома, титана и других элементов. Но этого сходства недостаточно, чтобы точно определить состав Тейи: модели столкновения допускают множество вариантов смешения материала.

Как моделировали состав Тейи

Чтобы приблизиться к ответу, исследователи пошли по пути "обратного планетостроения". Учитывая современные данные о составе земных и лунных пород, они рассчитали возможные параметры ранней Земли и Тейи.

В работе изучались изотопы не только железа, но также хрома, молибдена и циркония — их распределение помогает проследить различные этапы формирования планет. Например, молибден и часть железа погрузились в ядро молодой Земли, поэтому их нынешнее присутствие в мантии свидетельствует о позднем поступлении — вероятно, с Тейей.

Цирконий же позволяет отслеживать историю планеты от самых ранних стадий. Сопоставление всех данных позволило исключить ряд нереалистичных моделей и выделить наиболее вероятный сценарий.

Где могла родиться Тейя

Учёные сравнили изотопные характеристики с известными типами метеоритов — природными "архивами" разных областей Солнечной системы. Для Земли такая корреляция прослеживается, но для Тейи — нет. Это означает, что при её формировании мог быть задействован материал, который не представлен среди известных нам метеоритных классов.

"Наиболее убедительным сценарием является то, что большинство строительных блоков Земли и Тейи возникло во внутренней части Солнечной системы", — сказал соавтор исследования Тимо Хопп.

Авторы работы пришли к выводу, что Тейя сформировалась ближе к Солнцу, чем наша планета. Это объясняет её изотопные особенности и помогает понять, почему состав Луны так близок к земному, хотя происхождение вещества двух тел могло частично отличаться.

Сравнение: пути возникновения Луны

Гипотеза Сильные стороны Слабые стороны
Классическое гигантское столкновение Объясняет массу Луны и её орбиту Требует специфического состава Тейи
Модели сильного смешения Учитывают изотопную похожесть Земли и Луны Сложнее описать структуру мантии Земли
Модели "супергорячей" Юной Земли Позволяют объединить несколько сценариев Требуют экстремальных условий в ранней истории

Как исследуют происхождение небесных тел: пошаговое объяснение

  1. Отбор и анализ изотопов в образцах пород.

  2. Сопоставление данных с метеоритами, представляющими различные зоны Солнечной системы.

  3. Моделирование процессов формирования планетных ядер и мантии.

  4. Просчёт возможных сценариев столкновений.

  5. Сравнение моделей с существующими геохимическими доказательствами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать Землю и Луну как полностью идентичные по составу.
    Последствие: неверные выводы о происхождении их материала.
    Альтернатива: учитывать многокомпонентные модели формирования.
  • Ошибка: игнорировать влияние внутренней дифференциации планет.
    Последствие: упрощённое понимание состава мантии.
    Альтернатива: анализировать распределение элементов с разной склонностью к погружению в ядро.
  • Ошибка: полагать, что все строительные блоки планет представлены среди известных метеоритов.
    Последствие: ограничение моделей.
    Альтернатива: допускать участие неизвестных ранее резервуаров.

А что если Тейя не была отдельной планетой?

Некоторые исследователи предполагают, что Тейя могла быть не полноценной протопланетой, а скоплением планетезималей или объектом с необычным составом. Тогда Луна стала бы "слепком" процессов смешения вещества, происходивших в ранней внутренней Солнечной системе.

Плюсы и минусы современных моделей происхождения Луны

Плюсы Минусы
Современные изотопные методы позволяют исследовать состав с высокой точностью Не все элементы доступны для прямого анализа
Модели учитывают широкий спектр данных Многочисленные сценарии затрудняют однозначные выводы
Возможность реконструировать процессы миллиардолетней давности Некоторые процессы невозможно воспроизвести в экспериментальных условиях

FAQ

Почему Луна так похожа на Землю по составу?
Из-за сильного смешения материала в момент столкновения или общего происхождения с Тейей.

Как изучают породы Луны?
Через лабораторный анализ образцов миссий "Аполлон" и автоматических станций.

Сколько стоит анализ изотопов?
Стоимость зависит от оборудования; современные масс-спектрометры — многомиллионные установки.

Мифы и правда

Миф: Луна — фрагмент земной коры.
Правда: она состоит из смеси вещества Тейи и Земли.

Миф: Тейя была большой планетой.
Правда: её масса могла быть сопоставима с Марсом — но меньше Земли.

Миф: все данные о Луне получены из миссий "Аполлон".
Правда: современные методы анализа метеоритов и моделирования также играют ключевую роль.

Три интересных факта

  • Железо в мантии Земли частично пришло извне — вероятно, с Тейей.
  • Изотопы хрома и молибдена помогают заглянуть в раннюю историю образования планет.
  • Лунные образцы до сих пор являются эталоном для геохимических исследований.

Исторический контекст

Ранняя Земля сформировалась около 4,5 млрд лет назад.

Вскоре после этого произошло столкновение с Тейей.

Материал выбросился на орбиту и образовал диск, из которого возникла Луна.

Со временем исследования изотопов уточнили происхождение этого материала.

Крысы съели все пальмы на острове Пасхи — Липо сегодня в 16:25
Остров Пасхи до и после: что погубило гигантские пальмы — расклад, который всё объясняет

История Рапа-Нуи скрывает неожиданные роли мелких животных и древних методов земледелия. Новый взгляд на исчезновение островных лесов меняет привычное представление о прошлом.

Читать полностью » Планшетные мультфильмы показали одинаковый эффект со чтением книг перед сном — Мария Климова сегодня в 15:14
Синий свет оказался не тем, кого стоило бояться: неожиданные выводы о детском сне

Новое исследование показывает: влияние синего света на сон малышей может быть значительно слабее, чем считалось. Разбираемся, что действительно важно учитывать родителям.

Читать полностью » Герметичный саркофаг раскрыл уникальные артефакты римской провинции возле древнего Аквинкума — Габриэлла Феньес сегодня в 14:40
Запечатали так, что и время не справилось: внутри нашли историю, сохранившуюся до блеска

В Будапеште археологи обнаружили саркофаг, который 17 веков пролежал нетронутым. Находка раскрыла историю молодой женщины и её статуса в римской провинции.

Читать полностью » Исследователи фиксируют новые километры подводных ходов крупнейшей системы Ox Bel Ha — Алексей Мартынов сегодня в 14:14
Пещеры, которые будто живут своей жизнью: дайверы нашли новые улицы подземного мира длиной 10 км

Подводная система Ox Bel Ha в Мексике увеличилась до 524 км и остаётся одной из самых загадочных природных структур планеты.

Читать полностью » Натуральные сахара в соке ограничивают его пользу при нарушениях метаболизма — Николетт Пейс сегодня в 12:25
Когда утренний напиток ведёт себя умнее, чем кажется: апельсин снова удивил исследователей

Новое исследование показало, что апельсиновый сок может влиять на активность генов, связанных с воспалением и метаболизмом. Разбираемся, что это значит.

Читать полностью » Пульсирующее движение магмы вызвало серию землетрясений на Санторини — Дмитрий Лебедев сегодня в 11:25
Глубины поднялись, но не прорвались: остров переживает атаку невидимого титана, который ещё не решил, просыпаться ли ему

Санторини пережил более 25 тысяч землетрясений в начале 2025 года. Учёные выяснили, что причиной стала магма, движущаяся под землёй волнообразными импульсами. Что это значит для региона?

Читать полностью » Прибор воспроизвёл шкалу остроты от 0 до 70 по изменению проводимости — Кэролин Росс сегодня в 10:25
Когда язык стал машиной, а острота — формулой: электронный дегустатор переписывает законы вкуса

Учёные создали необычное устройство, которое способно измерять остроту продуктов точнее человека и может изменить подход к контролю качества острых блюд.

Читать полностью » Наноцветы удвоили выработку митохондрий в стволовых клетках — Ахилеш Гахарвар сегодня в 9:24
Когда клетки открывают тайные врата энергии: наноцветы запускают внутри тела собственную мини-вселенную

Американские учёные нашли способ "перезарядить" клетки, усилив их производство митохондрий с помощью наноцветов. Этот подход может изменить лечение многих возрастных заболеваний.

Читать полностью »

