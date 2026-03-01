Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 14:50

Время утекает сквозь пальцы: из-за дрейфа Луны земные сутки становятся длиннее с каждым веком

В разгар лунного затмения, когда ночное небо над Тихим океаном окрашивается в медно-ржавые тона, а волны накатывают с предсказуемой мощью, трудно поверить, что этот вечный спутник незаметно отдаляется. Запах йода и соли висит в воздухе, приливы вздымают прибрежные скалы на пару метров, но за этой видимой гармонией скрывается медленный дрейф: Луна уходит от Земли на 3,8 сантиметра ежегодно. Это не фантазия, а факт, подтвержденный лазерными дальномерами NASA, которые фиксируют сдвиг с точностью до миллиметра.

Такая динамика меняет не только орбиту, но и ритм нашей планеты. Дни удлиняются, вращение замедляется, и окаменелости из мелового периода — молчаливые свидетели — подсказывают: 70 миллионов лет назад сутки укладывались в 23,5 часа. Причины коренятся в гравитационном танце приливов, где океанские бугры тянут Луну дальше, забирая угловой момент у Земли.

"Удаление Луны — это классический пример сохранения момента импульса в небесной механике. Представьте орбитальный "пинок" от океанических масс: Земля жертвует скоростью вращения, чтобы подтолкнуть спутник на более удаленную траекторию. Лазерные рефлекторы, оставленные "Аполлонами", подтверждают скорость в 3,8 см/год с ювелирной точностью."

Эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Приливное отставание: как океаны толкают Луну

Физика здесь проста, как шестеренки в часах: Земля вертится быстрее Луны, океаны образуют два бугра — ближе и дальше от спутника. Ближний тянет Луну к себе, дальний — отталкивает, но из-за запаздывания вращения бугры опережают лунное положение. Этот "гравитационный рычаг" передает энергию: Луна ускоряется орбитально, поднимаясь на 3,8 см/год. Анализы лунных образцов с "Аполлона" дополняют картину, показывая, как мантия спутника реагировала на эти сдвиги в далеком прошлом.

NASA фиксирует это лазерами: рефлекторы на Луне отражают импульсы, измеряя расстояние. Сенсация? Нет, методичная работа с 1969 года. Без океанов дрейф был бы слабее — вода усиливает трение, словно космический тормоз.

В известняках конца мелового периода раковины моллюсков Torreites sanchezi хранят микроскопические шрамы — ежедневные линии роста. Исследование 2020 года в Paleoceanography and Paleoclimatology насчитало 372 цикла в году: сутки — 23,5 часа. Луна ближе, приливы яростнее, вращение быстрее. Это как древний хронометр, вырезанный в камне.

"Такие окаменелости — золотой стандарт палеоастрономии. Ближайшая Луна ускоряла Землю, но приливы постепенно выравнивали ритм. Сегодняшние измерения эхом повторяют эту историю, предсказывая удлинение суток на 2,3 мс за век."

Эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Аналогично тектитам из Бразилии, эти следы фиксируют космические события миллионов лет.

Замедление Земли: цена космического дрейфа

Энергия уходит на орбиту Луны, Земля тормозит: сутки растут на 1,7 мс/век. Через миллиард лет — 25 часов в сутках. Солнце поглотит нас раньше, но эффект реален. Галактики-медузы в поле COSMOS показывают похожий газовый стрипинг, но здесь гравитация правит бал.

Будущее? Квантовая связь с кризисом Хаббла: расширение меняет все масштабы. Луна уйдет на 40% дальше за 50 млн лет, приливы ослабеют, но экосистемы адаптируются.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько Луна уже удалилась? С момента формирования — вдвое дальше, с 30 000 до 384 000 км.
  • Остановится ли процесс? Нет, пока есть океаны и вращение.
  • Влияет ли на затмения? Да, через миллиарды лет Луна станет слишком малой для полных.
  • Что с приливами? Ослабнут, но не исчезнут. Гравитационные аномалии Антарктиды напоминают о мантийных сдвигах.
Проверено экспертом: астрономия, космические исследования — Алексей Морозов и Наталья Орлова

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Морская соль состарила кости: утесный гроб раскрыл тайну женщины культуры Вилбарк во II веке 27.02.2026 в 14:24

В 1899 году волны Балтики обрушили утес, вынеся дубовый гроб с останками женщины в роскошных украшениях. Радиоуглерод 'состарил' ее на 300 лет, но годовые кольца дерева поставили точку: II век н.э. и культура Вилбарк.

Читать полностью » Маленькое ядро Луны пульсировало: эффект лавовой лампы запускал динамо на короткие геологические эпохи 27.02.2026 в 12:52

Образцы с Аполлона раскрывают: магнитное поле Луны не было стабильным, а вспыхивало эпизодически благодаря титановым шлейфам в мантии, как в лавовой лампе. Новые данные из Оксфорда меняют историю спутника.

Читать полностью » Зеркальный капкан для фотонов: норвежская система превращает солнечный свет в дешёвое тепло 27.02.2026 в 11:48

Норвежские инженеры SINTEF представили гибридную систему, которая зеркалами фокусирует свет для одновременной генерации тока и пара.

Читать полностью » Плотные плиты тонут в мантии: под Антарктидой зреет гравитационная бездна глубиной 120 метров 27.02.2026 в 10:14

Под километровыми льдами Антарктиды зреет невидимая аномалия: мантийные потоки, тянущие плотные плиты вглубь, опустили уровень моря на 120 метров. Как это меняет климат и ледники?

Читать полностью » Твердое становится текучим: чудовищное давление превратило ледяные глыбы в некое подобие теста 27.02.2026 в 9:39

Под километровым слоем льда радары выявили странные спиралевидные узоры, указывающие на внутреннюю жизнь ледника, скрытую от глаз человека на протяжении веков.

Читать полностью » Маска тревоги сброшена: алгоритм вычисляет тяжелые диагнозы за пять лет до первых явных симптомов 27.02.2026 в 4:41

Датские ученые открыли метод, при котором ИИ анализирует лексику врачебных заметок, вычисляя риск развития тяжелых психических расстройств за годы до их начала.

Читать полностью » Трубы уходят в прошлое: в пустеющих деревнях Японии нашли способ выжить без общего водопровода 26.02.2026 в 17:56

В японских префектурах тестируют устройства, заменяющие километры ржавых труб. Компактный бокс очищает стоки с эффективностью 99,9%.

Читать полностью » Кометы ни при чём — Земля родилась сырой: секрет происхождения воды спрятан в ядре 26.02.2026 в 15:49

Ученые воссоздали условия центра Земли в лаборатории и обнаружили там колоссальные запасы водорода, которые меняют теорию появления жизни и океанов.

Читать полностью »

