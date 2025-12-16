Тысячи лет мифов — и один факт: состав Луны разрушил старые представления

Луна веками оставалась объектом догадок, мифов и смелых фантазий — от поэтических образов до шуточной версии о "зелёном сыре". Современная наука давно расставила всё по местам и дала точный ответ на вопрос о её природе. Более того, исследования показали, что наш спутник устроен куда сложнее и интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Об этом сообщает IFL Science.

Каменистый спутник, который кажется ярким

Луна выглядит заметным и почти сияющим объектом на ночном небе, но её "свет" — всего лишь отражение солнечных лучей. Причём отражает она их довольно слабо по астрономическим меркам. Близость к Земле и тёмный ночной фон создают иллюзию высокой яркости, хотя на самом деле поверхность Луны считается одной из наименее отражающих в Солнечной системе.

"На самом деле Луна довольно тусклая по сравнению с другими астрономическими телами. Она кажется яркой только потому, что находится близко к Земле, а окружающий ночной ландшафт очень тёмный", — объяснил доцент кафедры физики Кристофер Бэрд из Университета Западного Техаса A&M.

Визуальная "скромность" Луны связана и с её поверхностью. Здесь нет атмосферы, облаков, снега или воды в привычном виде. Почти всё, что мы видим, — это камень и реголит, смесь пыли и обломков пород, образовавшихся за миллиарды лет ударов метеоритов. При этом учёные всё чаще обсуждают, как лунный реголит мог со временем взаимодействовать с потоками частиц и газов, приходящих с Земли.

Химический состав: сходство с Землёй

Несмотря на суровый внешний вид, по своему составу Луна удивительно близка к нашей планете. Кислород является самым распространённым элементом как в земной, так и в лунной коре. Его доля на Луне составляет от 41 до 45 процентов, что лишь немного меньше земных показателей.

"Около 98-99 % лунной коры и реголита состоит из кислорода, кремния, магния, железа, кальция и алюминия", — отметил лунный геохимик Рэнди Коротев из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Различия проявляются в деталях. Светлые области Луны богаты кальцием и алюминием, тогда как тёмные участки содержат больше железа и титана. Эти тёмные равнины, называемые "морями", на самом деле представляют собой застывшие потоки лавы, заполнившие древние ударные кратеры в период интенсивной космической бомбардировки миллиарды лет назад.

Что скрывается под поверхностью

Лунная кора заметно толще земной и достигает около 40 километров даже в самых тонких местах. При этом её толщина распределена неравномерно: на обратной стороне Луны кора значительно массивнее, чем на той, что обращена к Земле. Причины этой асимметрии до сих пор остаются предметом научных дискуссий.

Под корой располагается мантия, занимающая большую часть объёма Луны. Она состоит преимущественно из твёрдых базальтовых пород, богатых оливином и пироксеном. Ядро при этом сравнительно небольшое — около 20 процентов диаметра спутника. Оно включает твёрдую внутреннюю часть и расплавленное внешнее ядро, в основном из железа с примесями никеля и серы. Гравитационное взаимодействие Луны с Землёй при этом влияет не только на приливы, но и на более долгосрочные процессы, включая продолжительность земных суток.

Общая история происхождения

Близость состава Земли и Луны имеет фундаментальное объяснение. Согласно гигантской ударной гипотезе, в ранней истории Солнечной системы протоземля столкнулась с планетой размером с Марс, известной как Тейя.

"Гигантская ударная модель предполагает, что эти два тела столкнулись, а результатом стало образование Земли и Луны", — объясняют в Музее естествознания в Лондоне.

Большая часть Тейи слилась с Землёй, а оставшийся материал образовал Луну. Это катастрофическое событие не только изменило размеры и химический состав нашей планеты, но и создало условия для появления жизни.

Изучая Луну сегодня, учёные фактически заглядывают в прошлое Земли. Поверхность спутника почти не менялась миллиарды лет, и потому она служит своеобразным архивом ранней истории Солнечной системы, позволяя понять, каким был наш мир задолго до появления океанов и атмосферы.