Приседания с разворотом
Приседания с разворотом
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 4:50

Эта тренировка работает лучше кофе: бодрит, стройнит и снимает стресс

Упражнение Long Bow укрепляет пресс и спину — отметила профессор Мари-Аннет Браун

Праздники приближаются, а значит, пора вернуть энергию, стройность и хорошее настроение. Простая 20-минутная тренировка от SELF помогает не только подтянуть тело, но и справиться со стрессом. Несколько движений — и вы уже чувствуете, как возвращаются бодрость и улыбка.

Почему короткие тренировки работают

Научные исследования подтверждают: даже трёх коротких занятий в неделю достаточно, чтобы заметно улучшить настроение. Активность стимулирует приток крови к мозгу и выработку серотонина — гормона радости. По словам Мари-Аннет Браун, профессора Школы сестринского дела Университета Вашингтона в Сиэтле:

"Редко наука говорит "да” так уверенно, но улучшает ли тренировка настроение? Безусловно", — сказала профессор Мари-Аннет Браун.

Регулярные нагрузки не только повышают уровень счастья, но и снижают тревожность, помогают лучше спать и сохранять эмоциональное равновесие.

Эффект для тела

Разработанная инструктором Стори Мэйли программа "Liquid Strength", на основе которой создана эта серия упражнений, задействует все группы мышц. Это способ почувствовать тело собранным, сильным и грациозным — без изнурительных часов в спортзале. Уже через месяц регулярных тренировок вы заметите: мышцы стали крепче, осанка — увереннее, а походка — легче.

Как проходит тренировка

Продолжительность — 20 минут, калорий сжигается около 110. Заниматься стоит три раза в неделю. Для желающих можно добавить лёгкие гантели. Уже через 10 минут почувствуете прилив бодрости, а через 4 недели — видимый тонус.

Long Bow — "Длинный лук"

Это упражнение прорабатывает косые мышцы живота, ноги, ягодицы и спину. Встаньте, немного согнув колени, и представьте, что натягиваете тетиву: корпус поворачивается, мышцы пресса напрягаются. Минутная работа с каждой стороны делает талию выразительной и улучшает подвижность позвоночника.

Anvil — "Наковальня"

Тренирует боковые мышцы, ягодицы и пресс. Опуститесь в полуприсед, вытяните руки вперёд и, удерживая корпус, вращайте их в стороны. Двигайтесь медленно, ощущая, как работает спина и пресс. Упражнение укрепляет корпус и помогает сформировать красивую осанку.

Joyous Chest — "Радостная грудь"

Отличное упражнение для выпрямления спины. Полуприсед, руки в стороны и лёгкий прогиб в груди: вы почувствуете, как растягиваются мышцы плеч и груди. Через минуту тело словно расправляется, дыхание становится свободнее и ровнее.

Cross-Country Arms — "Руки лыжника"

Возьмите лёгкие гантели, если хотите дополнительной нагрузки. Из положения с чуть согнутыми коленями вытягивайте руки поочерёдно вперёд и назад. Это укрепляет плечи, верх спины и пресс. В движении напоминает бег на лыжах, тренирует координацию и выносливость.

Full-Squat Rotation — "Глубокий присед с поворотом"

Работает с ногами, ягодицами, спиной и прессом. Встаньте широко, опуститесь в присед и поверните корпус, вытягивая руки вперёд. Вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону. Главное — сохранять плавный ритм и держать центр тела напряжённым.

Reactive Squat — "Реактивный присед"

Финальное упражнение комплекса. Руки согнуты, ладони направлены друг к другу, взгляд — на кисти. Опуститесь в присед, затем выпрямитесь, не опуская рук. Движение прорабатывает пресс, плечи и ягодицы, завершая тренировку ощущением силы и лёгкости.

Как выполнять правильно

  • разогрейтесь перед началом — сделайте лёгкую растяжку

  • следите за дыханием: вдох — при расслаблении, выдох — при усилии

  • не торопитесь: плавность движений важнее скорости

  • повторите весь комплекс дважды

  • завершите тренировку растяжкой

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • ошибка: выполнять упражнения быстро и без контроля дыхания
  • последствие: перенапряжение и головокружение
  • альтернатива: уменьшите амплитуду движений, дышите глубоко и равномерно
  • ошибка: игнорировать разогрев мышц
  • последствие: риск травмы
  • альтернатива: уделите 3 минуты мягкому кардио
  • ошибка: использовать слишком тяжёлые гантели
  • последствие: неправильная техника
  • альтернатива: начните без веса и постепенно увеличивайте нагрузку

А что если…

  • нет гантелей? Используйте бутылки с водой.
  • мало времени? Сделайте один круг упражнений — уже через 10 минут почувствуете прилив энергии.
  • устали после работы? Этот комплекс как раз снимает стресс и помогает переключиться.

Плюсы и минусы

Преимуществ у этой программы больше, чем ограничений. Она подходит для любого уровня подготовки, не требует оборудования, улучшает настроение и помогает держать тело в форме. Единственный минус — она может показаться слишком лёгкой для опытных спортсменов, поэтому при желании можно увеличить число повторов или использовать дополнительный вес.

FAQ

Как часто выполнять тренировку?
Трижды в неделю достаточно, чтобы поддерживать тонус и ощущение бодрости.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
Первые улучшения появятся уже через 4 недели при регулярных занятиях.

Можно ли делать вечером?
Да, особенно если цель — снять стресс и улучшить сон.

Мифы и правда

  • миф: короткие тренировки неэффективны
    правда: двадцатиминутные комплексы повышают уровень серотонина и заметно влияют на настроение

  • миф: нужны дорогие тренажёры
    правда: достаточно свободного пространства и пары лёгких гантелей

  • миф: без пота нет пользы
    правда: качество движений важнее интенсивности

3 интересных факта

  • тренировки длительностью 20 минут активируют те же зоны мозга, что и медитация

  • смех и физическая активность стимулируют одинаковые гормоны радости

  • люди, регулярно занимающиеся дома, чаще сохраняют привычку к спорту дольше года

Исторический контекст

Идея коротких энергичных тренировок появилась ещё в 1980-х, когда фитнес-инструкторы искали способы совмещать активность и нехватку времени. Сегодня этот формат стал классикой домашних программ и доказал эффективность в борьбе со стрессом и усталостью.

