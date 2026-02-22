Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Chevrolet Monza
Chevrolet Monza
© wikipediа by User3204 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:05

Monza возвращается в 2026 году — GM готовит седан к глобальному перезапуску

Имя Monza снова всплыло в новостях — и на этот раз не как ностальгия по 80-м, а как часть новой стратегии GM. В 2026 году седан, переродившийся на китайской базе, готовят к расширению на рынки, где классический формат ещё востребован. Главный акцент — на экономичности и адаптации под разные регионы.

Monza как элемент новой глобальной игры GM

Изначально Monza появилась в 1982 году и долго ассоциировалась со статусом, пока производство не завершили в 1996-м. Теперь GM возвращает известное имя в оборот не ради "камбэка для фанатов", а как узнаваемый ярлык для стран, где седаны всё ещё сохраняют спрос. Логика простая: использовать исторический бренд, но собирать и настраивать модель под конкретные рынки, не привязывая проект к одной стране.

Что изменилось в автомобиле и на что делают ставку

Возрождённая Monza производится в Китае и в 2026 году выходит с обновлённым внешним видом и набором опций, рассчитанным на актуальные ожидания от семейного седана. По габаритам модель вписывается в современный "средний класс": длина — 4,65 м, ширина — 1,79 м. Практичность тоже подчёркнута: багажник на 405 литров — аргумент для тех, кто выбирает седан как машину на каждый день, для работы и поездок.

Двигатели зависят от страны

Ключевая особенность Monza 2026 — разные силовые установки в зависимости от региона. На Ближнем Востоке автомобиль упоминается как Cruze и предлагается с атмосферным мотором 1,5 литра мощностью 113 л. с., то есть в более простой и понятной конфигурации.

В Китае ставка сделана на эффективность: там Monza оснащают 1,3-литровым турбомотором с системой mild hybrid. Отдача заявлена на уровне 163 л. с., а ориентир по городскому расходу — до 21 км/л. В результате один и тот же проект закрывает разные потребности: где-то важнее предсказуемое обслуживание, где-то — баланс динамики и экономичности без перехода на "полный электромобиль".

Monza, Cruze и Cavalier — один проект, разные вывески

Ещё один маркер глобальной стратегии — игра названиями. В одних странах модель может фигурировать как Monza, в других — как Cruze, а в Мексике упоминается вариант Cavalier. Это не косметика ради эмблемы: так GM подстраивает коммуникацию под местные привычки и уже знакомые линейки, сохраняя суть одной платформенной идеи.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

