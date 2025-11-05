Блог TrueStory Travel: Котор во многом напоминает Адлер — мало места и много туристов
Российский путешественник, автор блога TrueStory Travel на платформе "Дзен", побывал в Черногории и поделился впечатлениями о курорте Котор, сравнив местный городской пляж с российским Адлером.
"Как Адлер — мало места и много людей", — написал тревел-блогер, описывая атмосферу на побережье.
Котор: фьорды, горы и тесные пляжи
По словам путешественника, Котор, окружённый живописными фьордами, больше подходит для прогулок, экскурсий и фотографий, чем для классического пляжного отдыха. Из-за скалистых берегов и узкой прибрежной линии найти удобное место для купания здесь непросто.
Тем не менее туристов и местных жителей это не останавливает — даже на небольших участках побережья всегда много людей. Сам блогер отметил, что отдых в прибрежной зоне не отличается комфортом, но спрос на него стабильно высокий.
"Порт окружён фьордами, берег крутой, а пляжи узкие. Однако отдыхающих полно — видимо, других мест поблизости нет", — заметил путешественник.
Почему туристы выбирают неудобное побережье
Главная причина популярности городского пляжа, по словам россиянина, — удалённость более просторных зон отдыха. Поездка до ближайшего полноценного пляжа занимает около часа, а стоимость аренды шезлонгов на месте может достигать 25 евро (около 2,3 тысячи рублей).
"Желающих взять лежаки не так уж и много — хотя люди сюда приезжают не бедные", — отметил автор блога.
Из-за этого большинство отдыхающих предпочитают короткие купания у стен старого города, несмотря на ограниченное пространство и отсутствие удобных спусков в воду.
Город с атмосферой и котами
Помимо пляжных наблюдений, путешественник поделился впечатлениями от самого Котора. Он сравнил город с турецким Стамбулом - прежде всего из-за множества котов, которые свободно гуляют по улочкам старого центра и чувствуют себя настоящими хозяевами.
Архитектура Котора, по его словам, поражает своей фотогеничностью: узкие переулки, каменные здания, старинные площади и крепостные стены создают идеальный фон для прогулок и селфи.
"Архитектура Котора будто создана для фотографий. Каждый уголок выглядит как открытка", — добавил блогер.
Свобода и расслабленная атмосфера
Путешественник также отметил расслабленную атмосферу черногорского курорта. Местные жители и туристки свободно прогуливаются в купальниках прямо по историческому центру, что воспринимается абсолютно спокойно.
Такое поведение, по его словам, подчёркивает южный, непринуждённый характер региона, где никто не обращает внимания на внешний вид или дресс-код.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ехать в Котор ради пляжного отдыха.
Последствие: разочарование из-за узких и многолюдных пляжей.
Альтернатива: выбрать Будву или Бечичи — там больше песчаных зон и лучше развита инфраструктура.
-
Ошибка: рассчитывать на бюджетный отдых.
Последствие: высокая стоимость лежаков и аренды зонтов.
Альтернатива: взять собственный пляжный инвентарь или арендовать жильё с выходом к воде.
-
Ошибка: ожидать спокойствия и уединения в центре города.
Последствие: шум, туристические толпы и ограниченные парковки.
Альтернатива: остановиться в пригородах Котора — Доброте или Прчань, где меньше людей и чище море.
Плюсы и минусы отдыха в Которе
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная архитектура и атмосфера старого города
|Узкая пляжная зона
|Живописные фьорды и горные виды
|Переполненные набережные летом
|Уютные кафе и морская кухня
|Высокие цены на пляжные услуги
|Возможность однодневных экскурсий по Адриатике
|Сложный рельеф, ограниченный доступ к морю
Лучшие альтернативы поблизости
-
Будва - центр пляжной жизни Черногории с длинной набережной и активным ночным отдыхом.
-
Бечичи - более спокойный курорт с просторными песчаными пляжами.
-
Тиват - подходит для любителей яхт, прогулок и ресторанов у воды.
-
Пераст - живописный маленький городок неподалёку от Котора, идеально подходящий для фототуров.
Интересные факты о Которе
-
Старый город Котора входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
-
Коты считаются неофициальными символами города — им даже посвящён Музей кошек.
-
В бухте Котора проводят один из самых красивых карнавалов на Адриатике, привлекающий туристов со всей Европы.
-
Пляжи региона в основном галечные или бетонные, что отличает их от песчаных курортов Будвы.
А что если поехать не за морем?
Блогер советует воспринимать Котор не как пляжный, а как культурно-экскурсионный курорт. Здесь стоит подняться на крепость Святого Иоанна с панорамным видом на бухту, прогуляться по старому городу, посетить собор Святого Трифона и отправиться на морскую прогулку к островам Госпа-од-Шкрпела и Святого Георгия.
Такой формат отдыха, по его словам, приносит гораздо больше впечатлений, чем попытки устроить загар на переполненных каменных пляжах.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru