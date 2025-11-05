Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
черногория
© Wikipedia by Marcin Konsek  is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 19:18

Блог TrueStory Travel: Котор во многом напоминает Адлер — мало места и много туристов

Фото — вау, отдых — не очень: почему туристы разочаровываются в Черногории

Российский путешественник, автор блога TrueStory Travel на платформе "Дзен", побывал в Черногории и поделился впечатлениями о курорте Котор, сравнив местный городской пляж с российским Адлером.

"Как Адлер — мало места и много людей", — написал тревел-блогер, описывая атмосферу на побережье.

Котор: фьорды, горы и тесные пляжи

По словам путешественника, Котор, окружённый живописными фьордами, больше подходит для прогулок, экскурсий и фотографий, чем для классического пляжного отдыха. Из-за скалистых берегов и узкой прибрежной линии найти удобное место для купания здесь непросто.

Тем не менее туристов и местных жителей это не останавливает — даже на небольших участках побережья всегда много людей. Сам блогер отметил, что отдых в прибрежной зоне не отличается комфортом, но спрос на него стабильно высокий.

"Порт окружён фьордами, берег крутой, а пляжи узкие. Однако отдыхающих полно — видимо, других мест поблизости нет", — заметил путешественник.

Почему туристы выбирают неудобное побережье

Главная причина популярности городского пляжа, по словам россиянина, — удалённость более просторных зон отдыха. Поездка до ближайшего полноценного пляжа занимает около часа, а стоимость аренды шезлонгов на месте может достигать 25 евро (около 2,3 тысячи рублей).

"Желающих взять лежаки не так уж и много — хотя люди сюда приезжают не бедные", — отметил автор блога.

Из-за этого большинство отдыхающих предпочитают короткие купания у стен старого города, несмотря на ограниченное пространство и отсутствие удобных спусков в воду.

Город с атмосферой и котами

Помимо пляжных наблюдений, путешественник поделился впечатлениями от самого Котора. Он сравнил город с турецким Стамбулом - прежде всего из-за множества котов, которые свободно гуляют по улочкам старого центра и чувствуют себя настоящими хозяевами.

Архитектура Котора, по его словам, поражает своей фотогеничностью: узкие переулки, каменные здания, старинные площади и крепостные стены создают идеальный фон для прогулок и селфи.

"Архитектура Котора будто создана для фотографий. Каждый уголок выглядит как открытка", — добавил блогер.

Свобода и расслабленная атмосфера

Путешественник также отметил расслабленную атмосферу черногорского курорта. Местные жители и туристки свободно прогуливаются в купальниках прямо по историческому центру, что воспринимается абсолютно спокойно.

Такое поведение, по его словам, подчёркивает южный, непринуждённый характер региона, где никто не обращает внимания на внешний вид или дресс-код.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать в Котор ради пляжного отдыха.
    Последствие: разочарование из-за узких и многолюдных пляжей.
    Альтернатива: выбрать Будву или Бечичи — там больше песчаных зон и лучше развита инфраструктура.

  • Ошибка: рассчитывать на бюджетный отдых.
    Последствие: высокая стоимость лежаков и аренды зонтов.
    Альтернатива: взять собственный пляжный инвентарь или арендовать жильё с выходом к воде.

  • Ошибка: ожидать спокойствия и уединения в центре города.
    Последствие: шум, туристические толпы и ограниченные парковки.
    Альтернатива: остановиться в пригородах Котора — Доброте или Прчань, где меньше людей и чище море.

Плюсы и минусы отдыха в Которе

Плюсы Минусы
Уникальная архитектура и атмосфера старого города Узкая пляжная зона
Живописные фьорды и горные виды Переполненные набережные летом
Уютные кафе и морская кухня Высокие цены на пляжные услуги
Возможность однодневных экскурсий по Адриатике Сложный рельеф, ограниченный доступ к морю

Лучшие альтернативы поблизости

  1. Будва - центр пляжной жизни Черногории с длинной набережной и активным ночным отдыхом.

  2. Бечичи - более спокойный курорт с просторными песчаными пляжами.

  3. Тиват - подходит для любителей яхт, прогулок и ресторанов у воды.

  4. Пераст - живописный маленький городок неподалёку от Котора, идеально подходящий для фототуров.

Интересные факты о Которе

  1. Старый город Котора входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  2. Коты считаются неофициальными символами города — им даже посвящён Музей кошек.

  3. В бухте Котора проводят один из самых красивых карнавалов на Адриатике, привлекающий туристов со всей Европы.

  4. Пляжи региона в основном галечные или бетонные, что отличает их от песчаных курортов Будвы.

А что если поехать не за морем?

Блогер советует воспринимать Котор не как пляжный, а как культурно-экскурсионный курорт. Здесь стоит подняться на крепость Святого Иоанна с панорамным видом на бухту, прогуляться по старому городу, посетить собор Святого Трифона и отправиться на морскую прогулку к островам Госпа-од-Шкрпела и Святого Георгия.

Такой формат отдыха, по его словам, приносит гораздо больше впечатлений, чем попытки устроить загар на переполненных каменных пляжах.

