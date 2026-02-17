Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Монстера
Монстера
© hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 14:12

Монстера переросла старый горшок — корни полезли наружу и дали чёткий сигнал

Монстера давно стала одним из самых популярных комнатных растений благодаря эффектным резным листьям и тропическому характеру. Однако, принеся её домой, многие задумываются: нужен ли новый горшок и каким он должен быть. От правильного выбора контейнера зависит устойчивость, здоровье корней и общий рост растения. Об этом сообщает House Digest.

Размер и дренаж — ключевые параметры

Monstera deliciosa, известная как "швейцарский сыр", в домашних условиях способна вырастать до 2-2,1 метра в высоту. В благоприятной среде отдельные экземпляры могут достигать около 3 метров. С таким потенциалом роста растению требуется простор для корневой системы.

Если корни оплетают земляной ком, выглядывают из дренажных отверстий или почва слишком быстро пересыхает между поливами, это сигнал к пересадке. Обычно монстеру пересаживают раз в один-три года. Новый горшок должен быть всего на один размер больше предыдущего — слишком большой объём может привести к застою влаги.

Обязательное условие — наличие дренажных отверстий. Сажать монстеру напрямую в декоративный кашпо без стока воды не рекомендуется: как эпифит, она чувствительна к переувлажнению, а застой воды может вызвать гниение корней.

Вес и материал горшка

По мере роста монстера образует крупные, тяжёлые листья и может становиться неустойчивой. Лёгкие пластиковые контейнеры не всегда выдерживают вес взрослого растения, особенно если оно активно наращивает зелёную массу. В этом случае лучше выбирать более тяжёлые материалы — керамику, терракоту или бетон.

Прочный и устойчивый горшок помогает предотвратить опрокидывание. Кроме того, терракота и керамика обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха вокруг корней по сравнению с плотным пластиком. Это особенно важно при регулярных поливах.

Также стоит предусмотреть опору — моховую палку или специальный колышек. Монстера является лазящим растением, и поддержка помогает ей расти вертикально и формировать более крупные листья.

Когда действительно пора пересаживать

Перед тем как менять контейнер, убедитесь, что необходимость пересадки реальна. Среди признаков:

  1. Корни выходят через дренажные отверстия.
  2. Почва быстро высыхает даже при обычном режиме полива.
  3. Рост замедлился без видимых причин.

Если этих признаков нет, растение можно оставить в прежнем горшке. Излишне частая пересадка способна вызвать стресс.

Правильно подобранный горшок обеспечивает баланс между пространством для роста, устойчивостью и хорошим дренажем. С учётом размеров и веса взрослой монстеры важно выбрать прочный контейнер с отверстиями для отвода воды. Такой подход поможет растению активно развиваться и сохранять декоративный вид на протяжении многих лет.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Корни у орхидеи потемнели и стали мягкими — один промах с поливом запускает опасный процесс 14.02.2026 в 17:49

Не стоит паниковать из-за серебристых корней орхидеи: их цвет подсказывает, когда поливать и как ухаживать правильно.

Читать полностью » Тонкие и бледные ростки портят всходы — одна ошибка со светом всё меняет 14.02.2026 в 14:56

Свет и забота помогут восстановить даже самые вытянутые и слабые сеянцы, если следовать простым шагам.

Читать полностью » Самшит редеет после неправильной обрезки — февраль спасает кусты от пустой кроны 14.02.2026 в 10:20

Февральская обрезка самшита — ключ к здоровью кустов и красивому саду на целый год.

Читать полностью » Подогрев почвы ускоряет всходы — однако часть культур от этого только страдает 14.02.2026 в 8:43

Секреты успешной рассады в деталях: какой подогрев нужен для семян и как избежать ошибок.

Читать полностью » Заморозки после тепла атакуют рассаду: перепад температур запускает опасные процессы внутри клеток 13.02.2026 в 19:45

Весенние заморозки запускают в растениях скрытые процессы разрушения. Биолог МГУ объяснила, почему лёд внутри клеток опаснее, чем кажется.

Читать полностью » Заморозки ушли — томаты высадили слишком рано: холодная почва губит корни 13.02.2026 в 18:03

После заморозков садоводы сталкиваются с частыми ошибками, которые могут привести к потере урожая. Узнайте, как избежать этих проблем.

Читать полностью » Огород с нуля превращается в урожайное поле: эти культуры растут почти без полива и лишних хлопот 13.02.2026 в 17:36

Какие культуры выбрать для первого огорода, чтобы не разочароваться? Агроном назвала самые неприхотливые варианты для старта сезона.

Читать полностью » Орхидея перестала выпускать цветонос — добавила в горшок кухонный 13.02.2026 в 15:14

Как обыкновенные кухонные остатки могут вернуть жизни орхидее? Узнайте о простых решениях для цветения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Живот растёт — сахар выходит из-под контроля: простой замер талии выдаёт риск диабета второго типа
Туризм
17 дней в Австралии заменили США — маршрут охватил Сидней, Мельбурн и Кэрнс
Недвижимость
Влажная щётка стояла в держателе месяцами — бактерии размножались незаметно
Красота и здоровье
Брокколи против рассеянности: эти продукты помогают мозгу взбодриться
Еда
Кухня без плиты не проблема: как заменить жареные продукты и сэкономить
Красота и здоровье
Свет гаснет — давление падает: вечерняя привычка, которая синхронизирует сердце и обмен веществ
Недвижимость
Дом просыпается и начинает работать на хозяев: растения по фэншуй запускают скрытый механизм изобилия
Питомцы
Уехали на три дня — вернулись в целый дом: животные, которые не устраивают протест без зрителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet