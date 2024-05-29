Министр внешних дел и экономических связей Венгрии Петер Сийярто выделил задачу развития сотрудничества между Будапештом и Минском в областях, не касающихся ограничений, и объявил, что вместе с ним в столицу Беларуси прибудут представители 24 крупных венгерских компаний.