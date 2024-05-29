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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:17

Боец ММА Монсон: Байден растоптал шанс на переизбрание из-за поддержки Израиля

Действующий президент США Джо Байден потерял свои шансы на переизбрание из-за поддержки Израиля и геноцида в Газе, на предстоящих выборах победит Дональд Трамп, заявил боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон в интервью РИА Новости.

Мир

The Telegraph: Зеленский осознает неизбежность краха Украины

The Telegraph: Зеленский осознает неизбежность краха Украины

Владимир Зеленский осознает, что при продолжении конфликта с Россией, Украина долго не протянет как сообщает издание The Telegraph.

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Венгрия развивает отношения с Белоруссией

Венгрия развивает отношения с Белоруссией

Министр внешних дел и экономических связей Венгрии Петер Сийярто выделил задачу развития сотрудничества между Будапештом и Минском в областях, не касающихся ограничений, и объявил, что вместе с ним в столицу Беларуси прибудут представители 24 крупных венгерских компаний.

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Общество

SHOT: Семья из России заразилась загадочной болезнью на Бали

SHOT: Семья из России заразилась загадочной болезнью на Бали

SHOT: Российская семья заразилась загадочным вирусом на Бали.

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СДЭК частично восстановил работу

СДЭК частично восстановил работу

Портал логистической компании СДЭК в частично заработал, предприятие продолжает устранять оставшиеся проблемы, поясняют в официальном сообщении компании.

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Новости