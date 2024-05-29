Действующий президент США Джо Байден потерял свои шансы на переизбрание из-за поддержки Израиля и геноцида в Газе, на предстоящих выборах победит Дональд Трамп, заявил боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон в интервью РИА Новости.
The Telegraph: Зеленский осознает неизбежность краха Украины
Владимир Зеленский осознает, что при продолжении конфликта с Россией, Украина долго не протянет как сообщает издание The Telegraph.
Венгрия развивает отношения с Белоруссией
Министр внешних дел и экономических связей Венгрии Петер Сийярто выделил задачу развития сотрудничества между Будапештом и Минском в областях, не касающихся ограничений, и объявил, что вместе с ним в столицу Беларуси прибудут представители 24 крупных венгерских компаний.
SHOT: Семья из России заразилась загадочной болезнью на Бали
SHOT: Российская семья заразилась загадочным вирусом на Бали.
СДЭК частично восстановил работу
Портал логистической компании СДЭК в частично заработал, предприятие продолжает устранять оставшиеся проблемы, поясняют в официальном сообщении компании.