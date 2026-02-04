Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Утес в Дании
© commons.wikimedia.org by Erik Christensen is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 15:28

Белые скалы в Дании меняются прямо сейчас — и из-за этого туда хотят успеть многие

Белоснежные меловые утёсы Møns Klint выглядят так, будто их перенесли в Данию из другого мира. На фоне спокойных равнинных пейзажей страны эти скалы кажутся почти невозможными — резкими, высокими и по-настоящему масштабными. Ещё недавно место было хорошо известно самим датчанам, но редко попадало в международные маршруты. Об этом пишет Forbes.

Новый статус ЮНЕСКО и растущий интерес к направлению

Ситуация начала меняться после того, как в 2025 году Møns Klint и окружающий ландшафт официально внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это сразу вывело юго-восток Дании на более заметный туристический и научный уровень. Ожидается, что именно 2026 год станет моментом, когда зарубежные путешественники массово откроют для себя эти утёсы — не только как красивую точку на карте, но и как место с глобальным геологическим значением.

Такой интерес логичен: здесь сочетаются впечатляющие виды, редкая природа и ощущение, что ты оказываешься внутри истории Земли, а не просто гуляешь по живописному берегу.

Ландшафт, который создавали ледники и миллионы лет

Møns Klint ценят не только за эффектные фотографии. Это один из наиболее важных гляциотектонических ландшафтов в мире — территорий, сформированных огромными ледниковыми щитами последнего ледникового периода. Скалы и холмы за ними — результат мощного давления льда, который сдвигал и складывал слои породы, поднимая их вверх.

Сам мел здесь намного старше ледников: его возраст оценивают примерно в 70 миллионов лет, и он относится к меловому периоду, когда значительная часть современной Дании находилась под тёплым неглубоким морем. Позднее наступающие ледники буквально "смяли" эти слои, создав разломы, крутые обрывы и рельеф, который продолжает меняться до сих пор.

Для геологов это место ценно тем, что разрезы пород видны почти как в учебнике. А для туристов это редкий шанс увидеть "глубокое время" не как абстракцию, а как реальность под ногами.

Не только скалы: леса, луга и редкие виды

Статус ЮНЕСКО распространяется не только на береговую линию. В охраняемую зону входят и внутренние территории Høje Møn — холмистый ландшафт сразу за утёсами, где чередуются леса, луга и редкие природные участки. Буковые леса растут на почве, богатой мелом, поэтому зелень здесь кажется особенно яркой и насыщенной.

Известковые луга поддерживают исключительное разнообразие растений, включая 18 видов диких орхидей. Здесь же встречается большая синяя бабочка — вид, который в других частях Европы считается почти исчезающим. Именно такая связка "геология — почва — растения — животные" стала одной из причин, почему ЮНЕСКО признала территорию объектом "выдающейся универсальной ценности".

Место для неспешных прогулок и тихого путешествия

В отличие от многих новых объектов Всемирного наследия, Møns Klint не выглядит перегруженным инфраструктурой. Здесь есть маршруты и удобства для посетителей, но они намеренно ограничены, чтобы сохранить природный характер места.

По территории проложены пешеходные тропы: одни идут через лес, другие — вдоль верхней кромки утёсов, третьи ведут вниз к берегу. Есть короткие и доступные маршруты, а есть более требовательные — со спусками по крутым лестницам к пляжу. У воды свежий мел нередко обнажает окаменелости: можно увидеть следы древней морской жизни — от морских ежей до губок и кальмаров, которые появляются из-за постоянной эрозии.

По острову Мён также удобно перемещаться на велосипеде: маршруты соединяют небольшие деревни, поля, пляжи и леса. Малолюдность делает направление особенно подходящим для спокойных поездок и электровелосипедов, когда путешествие превращается не в гонку по точкам, а в медленное погружение.

Самые тёмные ночи Дании и звёздное небо

Одна из самых необычных особенностей Møns Klint проявляется не днём, а ночью. Остров Мён вместе с соседним Ньордом образует первый официально признанный в Скандинавии Парк Тёмного Неба. Благодаря минимальному световому загрязнению в ясную погоду здесь видно небо, которое многие жители Северной Европы почти не наблюдают у себя дома.

Ночные прогулки с гидом, наблюдение за звёздами и астрономические занятия стали частью местной идентичности. Контраст между яркими белыми утёсами при дневном свете и глубокой тёмной ночью добавляет направлению ещё одно измерение — спокойное и почти медитативное.

Доступность рядом со столицей и хрупкость ландшафта

Несмотря на ощущение удалённости, добраться до Møns Klint несложно: остров находится чуть более чем в двух часах езды от Копенгагена, а через Вордингборг можно доехать и общественным транспортом. Это делает направление удобным даже для тех, кто не планирует долгую экспедицию.

При этом место остаётся живым и уязвимым: утёсы постоянно размываются, волны подтачивают основание, мороз и дождь ослабляют склоны, а оползни время от времени сбрасывают в море огромные массы мела. Со временем эти скалы неизбежно будут исчезать, и именно этот процесс изменений является частью их ценности, а не угрозой, которую можно "отменить".

Møns Klint напоминает, что самые сильные впечатления в Скандинавии часто находятся не в столицах и не в круизных портах. Эти белые утёсы давно поражали тех, кто знал о них. Теперь к ним начинает присматриваться весь мир.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

