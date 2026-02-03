Оспа обезьян вернулась в повестку — заражение могло произойти внутри страны

Оспа обезьян впервые за долгое время оказалась в центре внимания в Москве после сообщения о лабораторно подтверждённом случае у госпитализированного пациента. Инфекция передаётся при тесном физическом контакте и сопровождается характерной сыпью, но тяжесть течения напрямую зависит от того, каким штаммом заражён человек. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как передаётся инфекция и почему важны обстоятельства случая

По словам специалиста, оспа обезьян распространяется в основном при близком взаимодействии с заболевшим, когда происходит контакт кожи с кожей. К ключевым путям передачи относятся контактно-бытовой и половой, при этом заражение невозможно "на расстоянии" без тесного соприкосновения.

Особенность текущего случая, как отметил врач, заключается в том, что пациент не выезжал за границу и уже около полутора месяцев находился в Москве. С учётом того, что инкубационный период может длиться до трёх недель, это позволяет предполагать, что вирус был передан внутри страны, а не привезён извне.

"Распространение чаще всего идет контактно-бытовым или половым путем, но только при тесном взаимодействии — кожа к коже. Особенность нынешнего случая в том, что заболевший не выезжал за границу и уже полтора месяца находился в Москве. С учетом инкубационного периода до трех недель можно говорить о передаче вируса внутри страны", — пояснил врач.

Как развивается болезнь и чем лечат пациентов

Болибок объяснил, что заболевание обычно начинается как типичная вирусная инфекция: с высокой температуры, слабости и общего недомогания. Затем на коже появляются пузырьковые высыпания, которые могут напоминать герпес, а позже переходят в характерную для оспы сыпь. На этом фоне состояние пациента способно ухудшаться, усиливается лихорадка и сохраняется высокая температура.

Врач подчеркнул, что специфического лечения, направленного именно против оспы обезьян, на данный момент нет, поэтому терапия проводится симптоматически — то есть врачи снимают проявления болезни и поддерживают организм до выздоровления.

"Оспа обезьян начинается с высокой температуры, недомогания и слабости. Затем появляются высыпания в виде пузырьков, похожие на герпес, которые переходят в типичную оспенную сыпь. После этого состояние может ухудшаться, повышается температура, развивается лихорадка. Лечение в таких случаях проводится симптоматическое, поскольку специфических препаратов от этой инфекции пока нет", — рассказал Болибок.

От чего зависит тяжесть и почему Роспотребнадзор ещё не дал деталей

По словам специалиста, ключевой фактор, который определяет, насколько опасным окажется заболевание, — это разновидность вируса. Существует два штамма: клада I (центральноафриканская) и клада II (западноафриканская). Первый вариант считается более тяжёлым и может сопровождаться летальностью до 10%. Второй штамм переносится легче, а смертность при нём, по оценке врача, не превышает 0,2%, однако распространяется он быстрее.

Именно клада II, как уточнил Болибок, стала причиной глобальной вспышки 2022-2023 годов. При этом по ситуации в Москве пока остаётся важная неопределённость: Роспотребнадзор не уточнял, к какому штамму относится выявленный случай, а источник заражения на данный момент неизвестен.