Маркетолог Юлия Родочинская выделила несколько методов уловок магазинов, которые приводят к лишним тратам россиян. Они включают программы лояльности (дисконтные, бонусные, партнерские), которые привязывают покупателей к определенным брендам и увеличивают средний чек; акции, играющие на страхе упущенной выгоды и стимулирующие не запланированные покупки; пассивная реклама и аромамаркетинг, вызывающие ассоциации, подталкивающие к дополнительным тратам, сообщает News.Ru.
Также Родочинская упоминула создание искусственного дефицита товаров, что активизирует аудиторию. Она посоветовала критически подходить к торговым предложениям и обучаться распознаванию маркетинговых крючков.
Фото: commons.wikimedia.org/Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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