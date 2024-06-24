Маркетолог Юлия Родочинская выделила несколько методов уловок магазинов, которые приводят к лишним тратам россиян. Они включают программы лояльности (дисконтные, бонусные, партнерские), которые привязывают покупателей к определенным брендам и увеличивают средний чек; акции, играющие на страхе упущенной выгоды и стимулирующие не запланированные покупки; пассивная реклама и аромамаркетинг, вызывающие ассоциации, подталкивающие к дополнительным тратам, сообщает News.Ru.

Также Родочинская упоминула создание искусственного дефицита товаров, что активизирует аудиторию. Она посоветовала критически подходить к торговым предложениям и обучаться распознаванию маркетинговых крючков.

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