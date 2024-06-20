В СМИ появилась информация о сложностях с монетизацией ИИ-технологий, несмотря на их активное развитие и внедрение в бизнес. Согласно Bloomberg, затраты на разработку ИИ высоки, но финансовая выгода для разработчиков остаётся невысокой.
Некоторые компании применяют ИИ для повышения стоимости подписок или продают генеративные кредиты, в то время как другие, например Zoom, предлагают ИИ-функции бесплатно.
В 2024 году рост отраслевого индекса был всего 3,5%, в то время как производители аппаратного обеспечения для ИИ, такие как NVIDIA, показали значительный рост. Аналитики считают, что большая часть расходов на ИИ приходится на оборудование и облачную инфраструктуру. Существуют опасения, что ИИ может негативно повлиять на рынок программного обеспечения, но также есть мнение, что ИИ может упростить использование ПО и расширить клиентскую базу.
Фото: flickr.com/Liam Huang (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Опубликованы данные нациста СС Шарфеттера, помилованного отцом фон дер Ляйен
В России впервые опубликованы документы о преступлениях Эриха Густава Шарфеттера, серийного садиста-убийцы, приговорённого к 18 пожизненным срокам за убийства в концлагере на территории СССР. Эти документы размещены на сайте "История.рф" и были обнаружены группой учёных под руководством Егора Яковлева.
BYD и CATL объявили о планах представить аккумулятор для электромобиля с зарядкой за 10 минут
Китайские лидеры автомобильной промышленности, компания BYD и производитель батарей CATL, объявили о планах представить к концу года новые литий-железо-фосфатные аккумуляторы для электромобилей, способные заряжаться за 10 минут благодаря использованию коэффициента зарядки 6С.
Из-за урагана в Москве цены на такси выросли в 2,5 раза
Из-за плохих погодных условий в Москве цены на такси увеличились в среднем на 150-250%. Повышение стоимости связали с ливнем и ураганом.
Lada стала лидером среди самых популярных малолитражных автомобилей в РФ
Эксперты выделили самые популярные малолитражные автомобили в России. В категории подержанных авто с двигателем до 1,5 литров лидирует Lada, занимая почти 40% рынка. Самые часто встречающиеся модели на рынке — это ВАЗ-2110, Kia Rio, 2114 Samara, 2115 Samara и Hyundai Accent.