В СМИ появилась информация о сложностях с монетизацией ИИ-технологий, несмотря на их активное развитие и внедрение в бизнес. Согласно Bloomberg, затраты на разработку ИИ высоки, но финансовая выгода для разработчиков остаётся невысокой.

Некоторые компании применяют ИИ для повышения стоимости подписок или продают генеративные кредиты, в то время как другие, например Zoom, предлагают ИИ-функции бесплатно.

В 2024 году рост отраслевого индекса был всего 3,5%, в то время как производители аппаратного обеспечения для ИИ, такие как NVIDIA, показали значительный рост. Аналитики считают, что большая часть расходов на ИИ приходится на оборудование и облачную инфраструктуру. Существуют опасения, что ИИ может негативно повлиять на рынок программного обеспечения, но также есть мнение, что ИИ может упростить использование ПО и расширить клиентскую базу.

Фото: flickr.com/Liam Huang (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)