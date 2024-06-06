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Гознак: в России возвращаются в оборот купюры 5 и 10 рублей для удобства размена
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:59

Гознак: в России возвращаются в оборот купюры 5 и 10 рублей для удобства размена

Гознак возобновил печать купюр номиналом 5 и 10 рублей в России для облегчения процесса размена и улучшения денежного обращения. По словам генерального директора Аркадия Трачука, это решение было принято после ошибок, допущенных при обновлении дизайна тысячерублевой банкноты, которую пришлось изъять из обращения в 2023 году из-за проблем с оформлением, сообщает Газета.Ру.

Трачук также упомянул о продолжении работы над новыми вариантами банкнот, которые будут представлены после доработки и консультаций с экспертами.

Фото: commons.wikimedia.org/ דוד אהרון8 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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