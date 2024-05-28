По данным исполнительного директора NielsenIQ Константина Локтева, потребительский спрос в России начал восстанавливаться благодаря росту доходов населения. В 2023 году общие доходы россиян составили 96,3 трлн рублей, что на 11,8% больше в номинальном выражении и на 5,6% больше в реальном выражении (с учетом инфляции). Также наблюдается рост кредитования (+23,6%) и сбережений (+27,3%), с депозитами на сумму 54,4 трлн рублей и кредитами на 38,5 трлн рублей.

Спрос восстанавливается равномерно по всей стране, и сектора торговли, ранее находившиеся в кризисе, также демонстрируют улучшение. В частности, рост отмечается в сферах одежды и обуви, автомобильного рынка, бытовой техники и электротоваров. В денежном выражении хорошо растет спрос на товары повседневного спроса, а в натуральном выражении — во всех сегментах. Оборот розничной торговли в 2023 году достиг 47,4 трлн рублей и 12,5 трлн рублей в первом квартале 2024 года, сообщает News.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)