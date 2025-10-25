Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:17

Деньги пошли на покой: почему свердловчане всё чаще сберегают, а не тратят

Инфляция в Свердловской области снизилась до 9,7% — данные Банка России

Несмотря на снижение ключевой ставки до 16,5% годовых, Центробанк не спешит смягчать денежно-кредитную политику. Причина проста — именно высокие ставки помогают сдерживать инфляцию, которая в Свердловской области за год снизилась с 10% в августе до 9,7% в сентябре.

Инфляция под контролем

Глава Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова подчеркнула, что Банк России намерен удерживать высокие процентные ставки в течение длительного времени, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%.

"Сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 16,5%. Ключевая ставка остается еще относительно высокой, ведь именно благодаря жесткой денежно-кредитной политике инфляция в стране замедляется. В Свердловской области годовая инфляция снизилась с 10% в августе до 9,7% в сентябре… Банк России будет поддерживать высокие процентные ставки в экономике длительное время. Это необходимо для возвращения инфляции к цели в 4%", — заявила Мясникова.

При этом, несмотря на общий спад инфляции, в сентябре зафиксирован рост потребительских цен на 0,4%. Однако это временное явление — эксперты связывают его с сезонными колебаниями и отдельными изменениями на рынке.

Цены и потребительская корзина

По словам Мясниковой, снижение инфляционного давления стало возможным благодаря стабилизации финансового рынка и улучшению ситуации в регионах. При этом ряд товаров даже подешевел.
В сентябре снизились цены на овощи, фрукты, масло, сыр, а также на бытовую технику - в частности, телевизоры и ноутбуки.

Экономика региона: стабильность и осторожный рост

Несмотря на жесткие условия кредитования, экономика региона показывает умеренный рост деловой активности. Безработица остаётся на низком уровне, хотя спрос на новых работников немного сократился.

В то же время некоторые отрасли всё ещё испытывают дефицит квалифицированных кадров, что приводит к росту заработных плат. Увеличение доходов населения поддерживает внутренний потребительский рынок, стимулируя оборот розничной торговли.

Банковские вклады и доверие населения

Высокие процентные ставки по депозитам делают сбережения всё более привлекательными. Только в августе жители Свердловской области увеличили объём средств на счетах на 5 млрд рублей.
Общий объём вкладов населения достиг 1,5 трлн рублей, что на 37% превышает сумму выданных кредитов. Это свидетельствует о росте доверия граждан к банковской системе и стремлении сберегать, а не тратить.

