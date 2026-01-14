Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сумка Mombasa
Сумка Mombasa
© Instagram / ysl by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 7:28

Saint Laurent поднял архивы: сумка из нулевых вернулась — и заставила по-новому взглянуть на переиздания

Saint Laurent возвращает сумку Mombasa в продажу в 2026 году — Harper’s Bazaar

Культовые аксессуары редко возвращаются тихо — особенно те, что когда-то стали символом целой эпохи. В 2026 году люксовые бренды снова делают ставку на архивы, но покупатели уже не готовы радоваться любому "повтору" автоматически. Возвращение одной из самых узнаваемых сумок начала нулевых показало, что ностальгия теперь работает иначе и требует более тонкой подачи. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Почему все обсуждают Mombasa

На этой неделе Saint Laurent представил весеннюю кампанию 2026 года с Беллой Хадид: пиксельный кадр, мягкий свет, выверенный образ в эстетике бренда. Но главным героем снимка стала сумка Mombasa — та самая модель с характерным расслабленным силуэтом, которая ассоциируется с модой начала 2000-х. Сейчас её вновь можно купить в бутиках и на сайте марки, и именно это вызвало оживлённые споры среди критиков и аудитории.

Что изменилось в переиздании

Оригинальная Mombasa строилась вокруг "hobo"-формы и узнаваемой ручки, напоминавшей рог, а ещё - вокруг ощущения слегка дерзкой, не слишком прилизанной сексуальности, с которой тогда связывали эстетику дома. Том Форд представил модель в весенней коллекции Saint Laurent 2002 года и развивал идею дальше, экспериментируя с разными версиями отделки. В актуальном выпуске силуэт почти сохранён, но материалы обозначены иначе: кожа Куршевеля, винтажная телячья кожа и шерсть пони, а линейка выходит в трёх размерах. Самое заметное отличие — "роговую" ручку в основном заменили на вариант, обёрнутый кожей, хотя один из вариантов всё же украшен рукояткой из рога буйвола.

Что это говорит о переизданиях в 2026 году

Переиздания давно стали привычной стратегией для крупных домов: они дают быстрый эффект узнаваемости и продаются на волне ностальгии. В материале Harper's Bazaar приводятся примеры того, как возвращение прежних хитов снова делало их желанными, а также перечисляются другие архивные "камбэки", которые в последние годы вновь оказывались в центре внимания. Однако у этой схемы есть предел: когда ремейков слишком много, покупатели начинают воспринимать их как удобный, но предсказуемый приём.

Почему "просто вернуть" уже недостаточно

Новая волна креативных директоров, по наблюдению издания, старается поднимать планку: не только доставать из архива известные формы, но и переосмыслять их так, чтобы вещь ощущалась современной и коллекционной. На этом фоне Mombasa выглядит скорее как аккуратная "архивная пасхалка", а не как громкий маркетинговый трюк: сумка попадает в актуальный спрос на мягкие крупные силуэты и интерес к эстетике Y2K, но при этом не теряет привязку к ДНК бренда.

В итоге возвращение Mombasa показывает главный риск и главный шанс переизданий в 2026 году: ностальгия по-прежнему продаёт, но выигрывают те, кто предлагает не копию прошлого, а версию, которая уважает историю и при этом попадает в сегодняшний вкус.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отказ от соли поможет ускорить снижение веса — диетолог Белоусова 12.01.2026 в 16:46
Похудение после новогодних столов: этот продукт стоит временно вычеркнуть из меню

Диетолог Анна Белоусова рассказала NewsInfo, как быстро снизить вес после новогодних праздников без жестких диет.

Читать полностью » Базовый гардероб упрощает сборку стильных комплектов — стилисты 12.01.2026 в 16:46
Смотрю на женщин в транспорте и сразу понимаю — кто стильный: дело не в брендах

Стильный образ не требует брендов и сложных приёмов. Разбираем простые правила, которые помогают выглядеть собранно и гармонично каждый день.

Читать полностью » Свежие фрукты зимой не покрывают потребность в витамине C — иммунолог Болибок 12.01.2026 в 14:09
Витамины зимой становятся лотереей: внешний вид продуктов не гарантирует реальную пользу

Иммунолог объяснил, почему зимой чаще не хватает витаминов даже при "здоровом" рационе, и назвал элементы, которые проседают в первую очередь.

Читать полностью » Детокс после праздников снизил чувство усталости — диетологи 12.01.2026 в 13:14
После праздников тело работает в аварийном режиме: детокс, который реально помогает

Праздники позади, а усталость осталась. Эксперты объясняют, какие простые шаги помогают мягко восстановить режим и вернуть ощущение бодрости.

Читать полностью » Профессор Воробьёв рекомендовал избегать толпы для снижения риска ОРВИ 12.01.2026 в 12:31
Проветривание и дистанция работают лучше чудо-средств: сезон простуд не прощает беспечности

После праздников вирусная заболеваемость растёт из-за возвращения в школы и офисы. Профессор объяснил, что реально снижает риск и чего лучше избегать.

Читать полностью » По медицинским показателям состояние двух девочек остаётся средним — Минздрав региона 12.01.2026 в 10:28
Квартира стала ловушкой, больница — спасением: две сестры из Норильска остаются под контролем врачей

Две девочки из Норильска, которых мать оставила без еды на несколько суток, остаются в больнице. Власти говорят о стабилизации на фоне расследования.

Читать полностью » Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA 12.01.2026 в 8:18
Этот продукт едят днём — а ночью он меняет сон и сердце, хотя годами его не замечали

Учёные обнаружили связь между ежедневным употреблением авокадо, качеством сна и показателями сердечно-сосудистого здоровья у взрослых.

Читать полностью » Долгожительница Руби Гринвуд назвала работу и дисциплину основой долголетия — Life 5 News 12.01.2026 в 7:28
Долголетие не было её целью: история женщины, которая просто жила без вредных привычек

103-летняя американка продолжает вязать для детей и называет простые привычки главным секретом долгой и активной жизни.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Поза по турецки разгружает поясницу и колени — физиотерапевт Байс
Садоводство
Чернику в контейнере выращивают при кислотности почвы 4,5–5,5 pH — садовод Свэйнстон
Питомцы
Щенки и пожилые собаки хуже регулируют температуру тела зимой — Дженнифер Коутс
Наука
Китай подал заявку на запуск до 200 тысяч спутников на орбиту — SCMP
Наука
Транспорт меняет электрическое поле у поверхности земли — PNAS
Туризм
В Москве при подаче на шенген добавили доставку паспорта от 1,2 тыс — TourDom.ru
Питомцы
Немецкая овчарка возглавила рейтинг сторожевых пород — ветеринар
Питомцы
Уличные кошки чаще заражаются бешенством и лейкемией — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet