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Экономист Шедько: молоко подорожает в октябре до 10%
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 13:49

Экономист Шедько: молоко подорожает в октябре до 10%

В октябре — декабре 2024 года молоко может подорожать до 10%. Об этом рассказал экономист Юрий Шедько для Газеты.Ru.

По словам экономиста, цены на молоко останутся неизменными до сентября 2024 года. Однако поздней осенью ситуация поменяется, и цены могут подскочить до 10%. В качестве причины повышения стоимости на продукт Юрий Шедько назвал большие цены на логистику и в целом проблемы, связанные с перевозкой молока. Помимо этого, он заявил, что трудности вызывают лекарственные средства для животных. Цена за человеческий труд также стала важной преградой для того, чтобы оставить цены на молоко в прежнем виде.

Юрий Шедько заверил, что спрос на товар не станет меньше. Он подчеркнут, что государство следит за тем, чтобы цены на продукт оставались неизменными. Таким образом, будет происходить контроль и ограничение повышения стоимости.

Также экономист добавил, что стоимость молока возрастёт в связи с подорожанием жилищно-коммунальных услуг. Не менее важной проблемой стала электроэнергия и переменные затраты на упаковку самого товара. Все эти причины сильно ложатся на себестоимость молока, что заставляет производителей поднимать цены.

Ранее сообщили о том, что цены на клубнику не сильно поменяются. Отмечали, что к началу лета стоимость ягод даже снизится. Импортный товар будет продаваться по относительно небольшим ценам.

Фото: Flickr / Carsten Schertzer (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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