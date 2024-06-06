Последнее время всё чаще встречается информация о том, что польза молочных продуктов может быть переоценена, и их употребление в пищу не является такой обязательной частью рациона.
Диетолог Полина Журавлёва объяснила, почему молочные продукты больше не считаются панацеей, и стоит ли исключать их из своего питания. Эту информацию предоставила Общественная служба новостей.
По её мнению, фразу "Пейте молоко, будете здоровы" стоит пересмотреть, так как важно различать парное молоко, которое можно употреблять в малых количествах, и молочные продукты, которые продаются в магазинах.
Специалист подчеркнула, что около двух третей населения планеты страдают от непереносимости лактозы, что может вызывать серьёзные проблемы с пищеварением, вздутие живота и газообразование.
Кроме того, природой коровье молоко и молоко других животных не предназначено для употребления людьми.
Фото:commons.wikimedia.org/Ukko-wc(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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