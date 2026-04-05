Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Исторический центр города Калининграда в России
Исторический центр города Калининграда в России
© commons.wikimedia.org by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована вчера в 20:15

Пять лет в эпицентре медиа: масштабная площадка в Калининграде готовится к рекордному притоку

В правительстве Калининградской области обсудили подготовку к Всероссийскому молодёжному образовательному форуму "ШУМ", который в 2026 году отмечает свое пятилетие. Совещание по вопросам организации масштабного события провела заместитель председателя правительства региона Наталья Ищенко. В текущем сезоне форум пройдет в расширенном формате и соберет 1 500 участников из всех субъектов России, а также молодых специалистов из Республики Беларусь. Завершающей точкой проекта станет крупный фестиваль, ожидающий около тысячи дополнительных гостей.

Образовательная программа и векторы развития

Организаторы разделили процесс обучения на пять тематических блоков. Серия смен стартует с площадки "ШУМ.Производство", где с 10 по 14 июня молодые люди займутся созданием контента для крупных технологических компаний. Далее эстафету подхватит смена "ШУМ.Города", посвященная медиастратегиям, которая пройдет с 16 по 20 июня.

Во второй половине июня фокус сместится на классическую и цифровую журналистику, причем финал этой смены приурочат к празднованию Дня молодежи в центре Калининграда. Конец июня и начало июля отведены под работу с подростковой аудиторией в рамках смены "ШУМ.Поколение". Завершающим аккордом станет "ШУМ.Фестиваль", намеченный на период с 9 по 13 июля.

Участники форума смогут изучить специфику работы в медиасфере через практику, работая над реальными задачами индустрии. Программа выстроена так, чтобы охватить как профессионализацию молодежи, так и поддержку творческих инициатив. Данный подход позволяет привязать обучение к актуальным запросам современного рынка медиадизайна и контента.

Юбилейные смыслы и спецпроекты

Важнейшей задачей форума в текущем году стала интеграция образовательных программ в контекст 80-летия образования Калининградской области. Просветительская повестка включит в себя исторические квесты "Исторический пазл" и работу с архивными материалами, которые будут транслироваться для аудитории форума. Участники также займутся созданием сувенирной продукции с региональной символикой в качестве практических упражнений.

"Формат масштабных площадок для молодежи становится драйвером развития муниципальной инфраструктуры и локального патриотизма. Когда участники из других регионов вместе с местной молодежью прорабатывают смыслы, связанные с историей области, создается уникальный качественный медиаконтент. Это помогает не только продвигать бренд региона, но и формировать устойчивые сообщества профессионалов. Удержание внимания молодежи через актуальные форматы в рамках юбилея — стратегически верный шаг для области".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Особое внимание уделят смене, посвященной городскому развитию. Молодые специалисты здесь сосредоточатся на проекте "Город как герой", который предполагает глубокое осмысление урбанистического будущего региона. Все эти активности направлены на укрепление связи между молодым поколением и региональной идентичностью.

Обеспечение безопасности и инфраструктура

Вопросы подготовки территории в поселке Донское обсуждались с участием сотрудников силовых ведомств, включая МВД, ФСБ, МЧС и Роспотребнадзор. Площадка полностью адаптирована для круглосуточного проживания 1 500 человек. Весь периметр оборудован системой охранной сигнализации и видеонаблюдения для обеспечения постоянного контроля.

Инфраструктурная база объекта включает современные домокомплексы для комфортного размещения участников. На территории функционируют столовая, медицинский пункт и специализированные павильоны для проведения лекций и мастер-классов. Дополнительно была проведена акарицидная обработка всей площадки для предотвращения рисков, связанных с активностью клещей в летний сезон.

Координация действий всех служб направлена на обеспечение бесперебойной работы форума в течение всего периода проведения смен. Взаимодействие с профильными управлениями гарантирует соблюдение всех необходимых санитарных и охранных протоколов на объекте. Правительство региона держит подготовку площадки под личным контролем для оперативного реагирования на любые возможные сложности.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

