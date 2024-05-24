В социальных сетях и Telegram-каналах получили широкое распространение эффектные кадры, снятые во время грозы в Сербии и Турции.

На одном из видео, снятом в турецком городе Кайсери, при внимательном рассмотрении можно увидеть в разрядах атмосферного электричества карту Турции.

Возможно, эти кадры являются результатом монтажа, поскольку примерно год назад, в июне 2023 года, астроном Угур Икизлер из Турции прославился тем, что создал коллаж из реальных ударов молний в Муданье, объединив их в одно короткое видео. Выглядит это впечатляюще, но удары были сделаны с течением времени, а не мгновенно.

Событие также привлекло внимание людей из-за необычного светового эффекта, похожего на мощный разряд молнии, который сопровождал произошедшее в феврале 2023 года катастрофическое землетрясение в Турции, в результате которого погибли десятки тысяч человек и многие оказались под завалами. Тогда появилась в соцсетях дискуссия о якобы применении геологического оружия против этой страны.

Молния — это быстрый выброс энергии из облаков, который происходит, когда отрицательные заряды в нижней части облака притягиваются к положительным зарядам земли. При соединении зарядов воздух нагревается, расширяется, и образуется молния.

Фото: Axel Rouvin