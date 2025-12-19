Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Wikimedia Commons by Allentchang is licensed under Public domain
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 14:20

Воткнула в аквариум это растение — и малькам больше не нужен отдельный домик, прячутся все

Моллинезии могут менять пол для выживания популяции — эксперт

Моллинезии — те самые "живые искорки" аквариума: неприхотливые, яркие и почти всегда готовые пополнить стаю. При стабильной воде и спокойной обстановке они размножаются так уверенно, что новичкам иногда кажется, будто это происходит само собой. Главное — заранее подумать о безопасности мальков и не допустить перекоса условий. Об этом сообщает Moe-Online.

Почему моллинезий легко разводить дома

Эти живородящие рыбки не откладывают икру: самка рождает уже сформированных мальков, которые способны питаться самостоятельно. Поэтому аквариумисту не нужно возиться с икрометанием, плесенью на икре и сложными инкубаторами — достаточно обеспечить комфортную среду.

Моллинезии бывают золотистыми, белыми и чёрными, а родом они из вод Северной и Южной Америки. В аквариумах они быстро осваиваются, хорошо держатся стайкой и при благоприятных параметрах воды дают потомство регулярно.

Пол и половое созревание: как отличить самца и самку

Определить пол у моллинезий можно без увеличительного стекла. У самца анальный плавник видоизменён: он выполняет роль полового органа, по желобку сперматозоиды попадают в организм самки.

Самка обычно крупнее. Её анальный плавник треугольной формы, а брюшко выглядит более округлым — особенно заметно это становится при беременности.

По срокам созревания у моллинезий тоже есть разница. Самцы обычно становятся способными к размножению в 8-12 месяцев, а самки — раньше, примерно в 5-6 месяцев.

Интересные особенности вида

Моллинезии ценят как раз за живорождение: мальки появляются готовыми к жизни. Также встречается любопытная особенность, о которой говорят в контексте выживания вида: иногда самки могут менять пол, если популяции угрожает вымирание, а вот самцам такая "суперспособность" не приписывают.

Условия, при которых потомство появляется стабильно

Лучше всего моллинезии чувствуют себя в небольшой группе — примерно 5-6 особей. В такой стайке желательно иметь 2-3 самца: при конкуренции ухаживания идут активнее, и самка быстрее "включается" в брачный период.

Чтобы размножение шло спокойно, важны параметры воды и регулярный уход за аквариумом:

  1. кислотность (pH) — 7,3-8;

  2. жёсткость — 10-25°Ж;

  3. температура в брачный период — 26-28 градусов;

  4. подмена воды — около трети объёма раз в неделю;

  5. обязательны фильтрация и аэрация.

Для мальков полезны водоросли: в них удобно прятаться, а значит, шансов выжить больше. Хорошо, если есть и плавающие растения — например, риччия или ряска: они создают тень и дают дополнительное укрытие.

Освещение может быть дневным или искусственным, но яркую лампу лучше "разбивать" растениями. Время света по исходным рекомендациям — не более 2 часов в день.

Чем кормить моллинезий, чтобы они охотнее шли на нерест

В брачный период рацион советуют делать преимущественно растительным. Подойдут ряска, а также ошпаренные и мелко измельчённые листья салата. Раз в неделю можно давать корм животного происхождения: коретру, трубочника или красную дафнию — как своеобразное "угощение", а не основу меню.

Как понять, что самка беременна, и как проходят "роды"

Размножаются моллинезии охотно, иногда даже без специальных планов со стороны владельца: условия им нужны довольно простые. Беременную самку выдаёт увеличивающееся брюшко, а перед родами оно может становиться заметно "квадратным", похожим на кубик.

Беременность длится примерно полтора месяца. При этом мальки появляются не всегда одним "залпом": самка способна рожать в несколько приёмов. Количество потомства может быть очень разным — от 30 до 200 мальков, и у более взрослых самок обычно рождается больше.

Где лучше разводить: общий аквариум или отдельный нерестовник

Размножение возможно и в общем аквариуме, если он не перенаселён. Но там есть главный риск: другие рыбы могут съесть мальков, особенно если укрытий мало. Поэтому, если цель — сохранить максимальное число малышей, часто используют отсадник или отдельный небольшой аквариум.

Нерестовник удобен ещё и тем, что в нём проще поддерживать нужные параметры и получить более "чистую" линию, не смешивая разные формы и разновидности.

Сравнение моллинезий сфенопс, латипина и велифера для домашнего разведения

У разных моллинезий отличаются размеры, и от этого зависит объём, который нужен паре.

  1. Для моллинезии сфенопс (чёрной, крапчатой, жёлтой) обычно хватает нерестовника около 6 литров на пару.

  2. Моллинезия латипина (далматин, снежинка, баллон) крупнее — на двоих рекомендуется минимум 10 литров.

  3. Самым крупным моллинезиям велифера нужно заметно больше пространства — от 25 литров на пару.

Если разводите в общем аквариуме, для подстраховки беременную самку можно отсадить в отдельную ёмкость примерно на 20 литров — так у мальков будет больше шансов, пока они не окрепнут.

Уход за мальками: первые дни и питание

Поначалу мальки могут быть не слишком активными и часто держатся ближе ко дну. Кормление разумнее начинать со специального корма для мальков и инфузорий, затем переходить на циклопов, артемий и сухой корм, растёртый почти в пыль.

Чистота воды в "детском" аквариуме особенно важна. По рекомендациям стоит чаще подменивать воду, использовать фильтрацию и слегка подсаливать воду для поддержки иммунитета.

Популярные вопросы о разведении моллинезий в домашних условиях

Можно ли разводить моллинезий в общем аквариуме?

Да, если аквариум не перенаселён, но есть риск, что другие рыбы съедят мальков. Укрытия и отсадник повышают выживаемость.

Как понять, что самка скоро родит?

Обычно увеличивается брюшко, а перед родами оно становится более "квадратным", похожим на кубик.

Чем кормить мальков в первые дни?

Подойдут специальный корм для мальков и инфузории, затем можно переходить на циклопов, артемий и сухой корм, растёртый в пыль.

Какой объём нужен для нерестовника?

Зависит от вида: для сфенопс обычно хватает около 6 литров на пару, для латипины — от 10, для велиферы — от 25 литров на пару.

