Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 10:14

Микроскоп заглянул в бездну ощущений: замороженный белок выдал тайну чувствительности к холоду

В холодный мартовский вечер, когда ветер с залива Сан-Франциско несет солоноватый привкус Тихого океана, а термометр на улице едва переваливает за 10°C, ощущение прохлады от мятной жвачки становится особенно острым. Это не просто трюк вкусовых ощущений — за ним скрывается молекулярный механизм, который ученые только недавно разглядели в мельчайших деталях. На 70-й ежегодной конференции Биофизического общества представили первые высокоточные снимки белкового канала TRPM8, объясняющие, почему ментол имитирует мороз.

Исследователи из Университета Дьюка, используя криоэлектронную микроскопию, зафиксировали, как этот канал — настоящий молекулярный термостат — меняет конформацию под влиянием холода и химических аналогов ментола. Открытие проливает свет на то, как тело различает 7-28°C, пропуская ионы кальция и натрия, и намекает на новые терапии для состояний вроде синдрома сухого глаза.

"TRPM8 — это как невидимый клапан в клеточной мембране, который открывается от холода или ментола, но пути активации расходятся на структурном уровне. Холод деформирует пору напрямую, а ментол запускает каскад изменений по всей молекуле — это открывает двери для точечных лекарств".

Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Как работает молекулярный датчик холода

TRPM8, встроенный в мембраны сенсорных клеток кожи, рта и глаз, действует как тетрамерный канал — четыре субъединицы образуют пору, пропускающую ионы при диапазоне 7-28°C. Холод вызывает локальные вибрации в белке, расширяя проход, подобно тому как морозный ветер растягивает ткань паруса. Ментол же цепляется за гидрофобный карман, провоцируя глобальные сдвиги, которые доходят до поры, имитируя температурный эффект без реального охлаждения.

Синергия этих путей усиливает отклик: комбинация холода и ментола фиксирует канал в полностью открытом состоянии, чего не дает ни один фактор по отдельности. Это как двойной ключ в замке — каждый поворачивает свой цилиндр, но вместе они распахивают дверь настежь.

Криоэлектронная микроскопия раскрывает структуру

Метод крио-ЭМ — это виток в криоэлектронной микроскопии, где белки шокируют жидким азотом, фиксируя мимолетные конформации под электронным пучком. Исследователи поймали TRPM8 в закрытом, промежуточном и открытом видах, увидев "холодовую точку" — критический сегмент поры, устойчивый к десенсибилизации.

Холод фокусируется на этой зоне, стабилизируя ее, в то время как ментол распространяет сигнал шире, затрагивая весь тетрамер. Это различие — ключ к пониманию, почему мятные средства не утомляют рецептор так быстро, как чистый мороз.

"Открытие "холодовой точки" в TRPM8 — прорыв для дизайна агентов, которые модулируют канал без побочек. Это не просто снимки, а карта для будущих молекул в терапии боли и глазных расстройств".

Эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

От боли до терапии: практические перспективы

Дисфункции TRPM8 связаны с мигренью, хронической болью и сухим глазом — здесь аколтремон, ментоловый аналог, одобренный FDA, стимулирует слезотечение. Будущие препараты смогут блокировать или усиливать канал точечно, избегая системных эффектов. Как японские нейросети диагностируют по рукам, так и визуализация TRPM8 позволит предсказывать отклики.

В долгосрочной перспективе это затронет онкологию и нейропатии, где канал играет роль. Аналогично тектитам из Бразилии, эти структуры — следы космических сил в молекулах.

Проверено экспертом: научные исследования, открытия — Алексей Кузнецов

FAQ: ответы на ваши вопросы

Что активирует TRPM8 помимо холода? Ментол и эвкалипт, связываясь с карманом белка.

Как крио-ЭМ фиксирует белки? Мгновенная заморозка, электронный пучок — разрешение до атомов.

Применение в медицине? Лечение сухого глаза (аколтремон), блокаторы боли.

Синергия холода и ментола? Усиливает открытие канала в разы.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

