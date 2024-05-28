Взгляд представителя оппозиционного союза "Победа" Алексея Лунгу на интеграцию Молдавии в объединения под эгидой БРИКС, по его словам, отличается от взгляда на интеграцию в ЕС.



Лунгу считает, что Молдавии было бы более выгодно присоединиться к объединениям, ориентированным на БРИКС, чем к ЕС.



По мнению Лунгу, Россия снова продемонстрировала свою заинтересованность в благополучии Молдавии, пригласив делегацию на международный финансово-экономический форум БРИКС в Москву. В пресс-службе "Победы" отметили участие депутата парламента Ирины Лозован и лидера партии "Шанс" Алексея Лунгу в форуме.



Согласно Лунгу, приглашение на форум показывает, что Россия заинтересована в будущем Молдовы и стремится оказать ей помощь в преодолении кризиса. Расширение международного сотрудничества, по его мнению, приоткрывает огромные возможности для развития сельского хозяйства и промышленности Молдовы, что поможет решить многие экономические проблемы.



Оппозиционер Лунгу выразил убеждение, что стоит пересмотреть европейскую ориентацию нынешних властей в Молдавии в пользу интеграции в объединения под эгидой БРИКС. Депутат Ирина Лозован подчеркнула, что в рамках БРИКС происходят важные процессы, Глобальный Юг стремительно развивается, и участие представителей "Победы" на форуме поможет найти новые возможности для сотрудничества.



Международный финансово-экономический форум БРИКС начал свою работу в Москве 27 мая.

Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)