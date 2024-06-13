Председатель правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии, Игорь Гросу, в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания отказался давать слово участникам оппозиционного блока "Победа".



На заседании парламента в четверг Гросу неоднократно прерывал выступления депутата блока "Победа" — Дениса Уланова.



В ответ на действия Гросу, Уланов заявил: "Уважаемый спикер, у меня нет выбора, кроме как обратиться к вашему микрофону, чтобы выразить свое мнение".



Спикер в свою очередь нервно отреагировал на слова депутата, предупредив его о возможном публичном предупреждении в случае угрозы.

В ходе заседания парламента Гросу также отказался дать возможность высказаться другому депутату из блока "Победа" — Василию Боле.

Он заявил: "Пока вы не принесете извинение за свое поведение, я не могу дать вам слово. Пока вы обдумываете это, мы будем проходить по повестке дня и ждать ваших извинений."



Депутаты от партии "Действие и солидарность" собираются обсудить возможное снятие парламентского иммунитета у членов блока "Победа" на четверг.



Ожидается, что дискуссия по данному вопросу будет напряженной.



Решение о лишении иммунитета было вызвано возбуждением уголовного дела в отношении лидеров оппозиционного блока.



Власти обвиняют их в незаконном финансировании партии и мешании в ход судебного заседания по делу лидера запрещенной партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, где депутат Марина Таубер участвовала в митинге в поддержку политика.



С мая 2022 года в Молдавии оппозиция проводит антиправительственные акции протеста, требуя ухода кабинета министров и президента Майи Санду, которая является неофициальным лидером ПДС.



Протестующие обвиняют власть в неспособности решить экономический и энергетический кризис, а также в давлении на оппозицию.



В ответ на действия власти в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", а члены ряда других политических формирований, включая Партию социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями их сторонников.

Фото: www.flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)