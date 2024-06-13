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Евроинтеграцией Молдавии будет ее вхождение в Румынию
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 0:46

Евроинтеграцией Молдавии будет ее вхождение в Румынию

По мнению вице-председателя Совета безопасности Российской Федерации, лидера партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, наиболее вероятным ходом событий в процессе "евроинтеграции" для Молдавии может стать превращение ее в северо-восточное приграничное образование Румынии.

В своей статье для издания "Российская газета" Медведев отметил, что возможным сценарием "евроинтеграции" для Кишинева может стать становление в северо-восточной окраине Румынии — одного из наименее развитых государств в Европе.

Он подчеркнул, что периоды оккупации Бессарабии румынским режимом — с 1918 по 1940 год и с 1941 по 1944 год — сопровождались громадными репрессиями и насильственной румынизацией населения.

Зампред Совбеза отметил, что было бы наивно полагать, что на этот раз отношение к молдавскому населению изменится кардинальным образом.

Он также отметил, что президент Молдавии Майя Санду, являющаяся гражданкой Евросоюза и выпускницей Гарвардского университета, ведет страну к неоколониальному подчинению.

Фото: www.flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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