Парламент Молдавии утвердил соглашение о сотрудничестве в области обороны с Францией, заявил в четверг глава законодательного органа данной республики — Игорь Гросу.



Соглашение между правительствами Молдавии и Франции о сотрудничестве в сфере обороны было подписано в Париже 7 марта 2024 года. Это уже второе аналогичное соглашение между странами. Первое было заключено в 1998 году. Соглашение было одобрено парламентом в первом чтении 25 апреля.



Игорь Гросу сообщил: "Проект о ратификации соглашения о сотрудничестве между Молдавией и Францией в области обороны был утвержден во втором (окончательном — прим.) чтении голосами 54 депутатов".



Соглашение предусматривает, что стороны будут сотрудничать в таких сферах, как военная стратегия, организация и деятельность вооруженных сил, подготовка, включая языковую, совместное развертывание и участие в международных миссиях и операциях, включая миротворческие и гуманитарные операции, военные информационные технологии и связь, контроль и управление воздушным пространством, логистическая поддержка.



В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Париж в скором времени откроет постоянное представительство по обороне в Кишиневе. Он отметил, что это начало, которое будет дополнено совместной работой в других сферах, например, в борьбе с дезинформацией и кибератаками.

Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)