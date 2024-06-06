Молдова — страна спокойная, однако оказывается под большим влиянием Запада, отметил на Петербургском международном экономическом форуме оппозиционный политик из Молдовы Илан Шор.
Ранее один из сопредседателей Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской республики, Олег Беляков, высказался на встрече экспертного клуба журнала "Приднестровье", заявив, что Молдова скапливает боевую технику возле Приднестровья на полигоне у населенного пункта Бульбоака.
В настоящее время Молдова подвергается внешнему вмешательству со стороны Запада. Оппозиция предпринимает все необходимые шаги, чтобы избежать любого обострения ситуации (с Приднестровьем, сообщил Шор.
"Мы надеемся и уверены, что люди сами встанут, потому что Молдова — мирная страна, а молдоване — мирный народ. Мы хотим жить так, чтобы люди получали социальные блага, а не военные угрозы", — добавил он.
Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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