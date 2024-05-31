Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что у молдавской оппозиции есть все шансы на победу в президентских выборах, однако успех будет зависеть от честности этих выборов. Об этом Шор заявил в ходе интервью РИА Новости.
При условии честного хода выборов, возможность победы у оппозиции стопроцентная, считает Шор.
Отвечая на вопросы представителей агентства, политик отметил, что не планирует участвовать в текущих выборах из-за возрастных ограничений (Шору еще нет 40 лет), однако обязательно выдвинется на следующих выборах.
Президент Молдавии Майя Санду заявила 24 декабря о своем намерении баллотироваться на второй срок. Кроме того, она предложила парламенту провести референдум одновременно с выборами президента 20 октября.
Целью референдума станет определение мнения граждан по вопросу о присоединении республики к Европейскому союзу.
Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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