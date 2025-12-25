Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Одежда в чемодане
© unsplash.com by Neakasa is licensed under Free to use under the Unsplash License
Андрей Волков Опубликована сегодня в 8:01

Молдавия, Израиль и политические риски: какие страны не рекомендуют для отдыха россиянам

Великобритания опубликовала список стран с высоким риском для туристов – Турпром

С приближением конца 2025 года многие туристы начинают планировать отдых на следующий год. Однако перед бронированием билетов и отелей важно ознакомиться с рекомендациями министерств иностранных дел различных стран, чтобы избежать возможных неприятностей во время путешествий.

Издание Турпром проанализировало списки стран и регионов, посещение которых не рекомендуется, и предлагает российским туристам полезные советы по выбору безопасных направлений.

Список нежелательных направлений от Великобритании

Британское министерство иностранных дел (МИД) опубликовало список из 55 стран и регионов, поездка в которые не рекомендуется. По данным ведомства, визит в эти места может аннулировать туристическую страховку и поставить под угрозу безопасность путешественников. Среди стран с высоким риском — те, где происходят вооруженные конфликты, военные перевороты, гражданские беспорядки, вспышки заболеваний или стихийные бедствия.

В список нежелательных стран входят:

  • Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Гаити, Иран, Мали, Нигер, Россия, Южный Судан, Сирия, Йемен и другие.

  • Отдельные регионы таких стран, как Алжир, Армения, Азербайджан, Бенина, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Эритрея, Эфиопия, Грузия, Индия, Индонезия, Ирак, Израиль, Иордания, Кения, Ливан, Ливия, Мавритания, Молдова, Мозамбик, Мьянма (Бирма), Нигерия, Пакистан, Филиппины, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Палестина, Таиланд, Того, Тунис, Турция, Украина, Венесуэла, Западная Сахара и Северная Корея.

"Министерство иностранных дел публикует рекомендации для путешественников, чтобы помочь решить, достаточно ли безопасно для вас путешествовать в конкретное место назначения", — поясняется в материалах ведомства.

Мнение российских экспертов о предостережениях

Российские туристические эксперты обратили внимание на рекомендации российского Министерства иностранных дел, которое опубликовало список стран, не рекомендованных для посещения в 2025 году. Этот список оказался гораздо короче — всего два государства: Израиль и Молдавия.

Однако, как отмечают эксперты, важно подходить к рекомендациям с осторожностью, учитывая политическую обстановку и международные отношения. Например, в списке британского МИД упоминается Азербайджан, но лишь в отношении пограничной области. Впрочем, для российских туристов поездки в Азербайджан могут быть небезопасными. Как сообщалось ранее, в 2024 году в Азербайджане были задержаны русские туристы, и существует риск задержания других граждан России.

Политические предостережения и их влияние

Эксперты Турпрома отмечают, что включение Белоруссии и России в список нежелательных направлений британского МИД можно расценить как политиканство и проявление русофобии.

"Путеводители и предостережения Министерства иностранных дел должны быть восприняты как руководство, но окончательное решение о безопасности всегда остается за путешественником", — комментируют специалисты.

В случае с другими странами, например, с теми, где идут вооруженные конфликты или гражданские беспорядки, риск для туристов действительно высок.

