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Молдавия выполнила все требования ЕК
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:36

Молдавия выполнила все требования ЕК

Еврокомиссия подтвердила, что Молдавия исполнила все предложения для вступления в ЕС, и теперь остается только дождаться начала официальных переговоров, заявила в пятницу заместитель премьер-министра Молдавия по европейской интеграции Кристина Герасимова.

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER в пятницу одобрили рекомендацию по запуску переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представительница Еврокомиссии Ана Писонеро.

По ее словам Молдавия уверенно движется к официальному началу переговоров о присоединении к ЕС.

Кроме этого она сообщила, что в настоящий момент Европейская комиссия признала, что Молдавия выполнила последние три рекомендации.

По ее мнению, следующим шагом для стран-членов ЕС будет утверждение плана переговоров и проведение первой межправительственной конференции.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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