Еврокомиссия подтвердила, что Молдавия исполнила все предложения для вступления в ЕС, и теперь остается только дождаться начала официальных переговоров, заявила в пятницу заместитель премьер-министра Молдавия по европейской интеграции Кристина Герасимова.
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании COREPER в пятницу одобрили рекомендацию по запуску переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представительница Еврокомиссии Ана Писонеро.
По ее словам Молдавия уверенно движется к официальному началу переговоров о присоединении к ЕС.
Кроме этого она сообщила, что в настоящий момент Европейская комиссия признала, что Молдавия выполнила последние три рекомендации.
По ее мнению, следующим шагом для стран-членов ЕС будет утверждение плана переговоров и проведение первой межправительственной конференции.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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