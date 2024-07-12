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Заместитель директора МВФ заявил о дополнительной финансовой поддержке Молдавии
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Заместитель директора МВФ заявил о дополнительной финансовой поддержке Молдавии

Международный валютный фонд (МВФ) выразил готовность оказать Молдавии дополнительную финансовую поддержку, сообщил заместитель директора-распорядителя МВФ Кендзи Окамура на встрече с премьер-министром страны Дорином Речаном в Кишиневе, передает пресс-служба молдавского правительства.

Окамура отметил, что МВФ готов помочь в процессе модернизации страны, поздравив Молдавию с началом переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Дорин Речан подчеркнул, что успешное сотрудничество с МВФ является важным показателем для укрепления отношений с другими международными партнерами.

Окамура также принимает участие в заседании Учредительного органа МВФ и Всемирного банка, которое проходит с 10 по 12 июля в Кишиневе. В мероприятии участвуют руководители центральных банков и министерств финансов 16 стран Европы и Центральной Азии.

В декабре 2021 года МВФ одобрил запрос Молдавии на заключение соглашения по программе, финансируемой через механизмы ECF (расширенный механизм кредитования) и EFF (механизм расширенного финансирования). В рамках 40-месячной программы, общей стоимостью $558,3 млн, предусмотрено выделение средств для поддержки послепандемического восстановления экономики, укрепления системы управления и институциональной базы.

По прогнозам МВФ, темпы роста ВВП Молдавии, которые составили 0,7% в 2023 году, увеличатся до 2,6% в 2024 году и 3,7% в 2025 году при уровне инфляции в 5% в год. МВФ также ожидает дефицит текущего счета Молдавии на уровне 11,2% ВВП в текущем году и 10,7% ВВП в следующем. Внешний долг страны, по прогнозам, составит 65,3% ВВП в 2024 году и 67,6% в 2025 году.

Фото: From Wikimedia Commons/ SerKo Photography (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license )

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