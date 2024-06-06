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Молдавия стягивает технику к ПМР
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:06

Молдавия стягивает технику к ПМР

Молдавия перемещает военную технику на площадку возле границы с Приднестровьем, заявил в четверг Олег Беляков, один из сопредседателей Объединенной контрольной комиссии от неузнанной Приднестровской Молдавской республики.

По его словам, наблюдается увеличение упоминаний о данном событии в СМИ и видеозаписях в социальных сетях. Люди фиксируют, как военная техника направляется на указанную площадку возле населенного пункта Бульбоака в Молдове.

Это является несанкционированным действием. Он также подчеркнул, что существует определенная военная угроза, которую необходимо учитывать в ходе миротворческих операций для обеспечения безопасности как в пределах зоны безопасности, так и за ее пределами.
Олег Беляков также отметил, что данная ситуация приводит к усилению напряженности в зоне безопасности. Согласно его словам, площадка возле населенного пункта Бульбоака находится в непосредственной близости от Приднестровья.

Сопредседатель ОКК от ПМР подчеркнул, что они постоянно обсуждают вопросы связанные с наличием техники на площадке возле населенного пункта Бульбоака, проведением учений и тренировок с личным составом, мобилизацией и другими аспектами.

Он отметил, что техника находится на данной площадке практически постоянно, включая использование артиллерийских систем и бронетехники. При этом, по его словам, молдавская сторона не предоставляет никакой информации по данному вопросу.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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