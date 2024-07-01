Частые военные мероприятия на территории Молдавии могут привести к усилению напряженности в регионе, что вызывает беспокойство в обществе, передал депутат от политической партии "Победа" в парламенте Молдавии Василий Боля через РИА Новости.
На прошлой неделе завершились многонациональные военные учения "Щит мира" в Молдавии.
Они проходили неподалеку от зоны безопасности в Приднестровье.
В учениях принимали участие около 600 военнослужащих из Национальной армии, главного инспектората карабинеров республики, армий Румынии, США и других стран-партнеров.
"Иронично, что учения именуются "Щит мира", хотя по факту это попытка разжечь конфликт, усугубляя обстановку в регионе. Частые военные учения на территории страны вызывают подозрения в обществе. Нельзя не задаться вопросом о том, насколько они способствуют безопасности. Подобные действия проводятся при том, что наша власть восторженно теряет остатки независимости перед Западом," — отметил Боля.
Политик считает, что шаги властей, нарушающие принципы нейтралитета, могут затянуть страну в вооруженный конфликт.
"Иностранные наёмники и военные грузы на территории Молдавии, к сожалению, стали обыденностью. Но кому это выгодно? Определенно не обычным гражданам, которые уже с трудом сводят концы с концами. Вначале власть лишила нас драгоценного нейтралитета, а теперь стремится втянуть вооруженный конфликт и столкнуть с традиционным партнером," — добавил Боля.
Политик выразил беспокойство по поводу возможной эскалации напряженности в регионе и нарушения нейтралитета Молдавии, который ранее являлся ключевым элементом национальной политики Кишинева.
С начала 2024 года в Молдавии прошли несколько военных учений, включая тренировки резервистов и спецназа МВД "Молния".
Например, в апреле состоялись многонациональные учения JCET-2024 с участием спецназовцев из Молдавии, Румынии и США.
Более 60 молдавских военнослужащих участвовали в тренировках KFOR 33 Mission Rehearsal Exercise в феврале, которые проходили в военном учебном центре в Хоэнфельсе (Германия).
Также в мае и июне на территории республики прошли учения резервистов, организованные Национальной армией.
Согласно конституции Молдавии, страна обладает статусом нейтралитета, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО по индивидуальному плану партнерства.
С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неофициальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали проводиться частые учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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